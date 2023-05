Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε το νικητήριο γκολ της Αλ Νασρ απέναντι στην Αλ Σαμπάμπ, με τον Πορτογάλο να πανηγυρίζει με ένα viral τρόπο.

O Κριστιάνο Ρονάλντο υπέγραψε τη νίκη της Αλ Νασρ με σκορ 3-2 κόντρα στην Αλ Σαμπάμπ, με τον ίδιο να πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο τέρμα στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης. Ωστόσο πέρα από το γκολ του Πορτογάλου, αίσθηση προκάλεσε και ο πανηγυρισμός του, αφού ο «CR7» έπεσε στα γόνατα και πήρε στάση μουσουλμανικής προσευχής.

Κάτι το οποίο έγινε viral στο διαδίκτυο, αφού δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι θέλησαν να σχολιάσουν με θετικό τρόπο, την πράξη του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος παρότι βρίσκεται λίγο καιρό στη Σαουδική Αραβία, φαίνεται πως επέλεξε να αποδώσει φόρο τιμής στις μουσουλμανικές παραδόσεις.

Ο πανηγυρισμός του:

Cristiano Ronaldo bowed to Allah after celebrating



My goat is a Muslim now, beautiful pic.twitter.com/nH3VoPjzvE