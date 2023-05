Βασιλιάς Κάρολος: Η σκληρή παρατήρηση στην Καμίλα – Δύο ειδικοί διάβασαν τα χείλη του

Ένας επαγγελματίας αναγνώστης χειλιών έχει προτείνει μια θεωρία σχετικά με το τι έλεγε ο βασιλιάς Κάρολος όταν τον έπιασε η κάμερα να μιλάει με τρόπο που φανέρωνε απογοήτευση ενώ περίμενε να ξεκινήσει η στέψη του.

Σε σκηνές που μεταδόθηκαν ζωντανά στους θεατές σε όλο τον κόσμο, ο βασιλιάς εθεάθη να κάθεται στην άμαξα δίπλα στην Καμίλα, περιμένοντας να μπει στο Αββαείο του Γουέστμινστερ για να ξεκινήσει η τελετή στέψης.

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας — συνοδευόμενοι από τα παιδιά τους, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις — έφτασαν αργοπορημένοι στην τελετή και αναγκάστηκαν να συμμετάσχουν στην πομπή πίσω από τον Βασιλιά Κάρολο αντί να μπουν στο Αββαείο του Γουέστμινστερ πριν από αυτόν, μαζί με τους υπόλοιπους.

Καθώς αυτός και η Καμίλα κάθονταν αμήχανα στην άμαξα για αρκετά λεπτά, περιμένοντας το ΟΚ να μπουν, φαίνεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος εξέφρασε την απογοήτευσή του — τουλάχιστον, σύμφωνα με δύο αναγνώστες χειλιών που είδαν ανεξάρτητα το βίντεο.

«Ανησυχώ για τον χρόνο, εννοώ ότι έχει περάσει περισσότερος αυτή τη φορά και, ε, ε, εννοώ κοίτα! Ξέρω», είπε ο Κάρολος σύμφωνα με έναν αναγνώστη χειλιών στην Daily Mail. Το εν λόγω απόσπασμα έχει προβληθεί εκατομμύρια φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όσα είπαν ο Κάρολος και η Καμίλα κατά τη στέψη: Ειδικός διάβασε τα χείλη τους

«Δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε στην ώρα μας. Ναι, είμαι (εκνευρισμένος)… αυτό είναι αρνητικό. Πάντα υπάρχει κάτι», είναι αυτό που είπε ο Κάρολος σύμφωνα με άλλον αναγνώστη χειλιών.

Charles looks like he's pissed off? I know he's probably practicing his speech but still pic.twitter.com/oZx06uotVD