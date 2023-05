Viral η εικόνα του Χάρου στη στέψη του βασιλιά Καρόλου – Τα σχόλια για Μέγκαν και Νταϊάνα

Εντυπωσίασε η βασιλική στέψη στο Αβαείο του Ουέστμινστερ στις 6 Μαΐου, η οποία καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Το τελετουργικό από τη στέψη του βασιλιά Καρόλου έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, με αρκετές φωτογραφίες και βίντεο να γίνονται viral στο διαδίκτυο.

Τώρα, ένα βίντεο που καταγράφει μια τρομακτική φιγούρα κατά τη διάρκεια της τελετής στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’ κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για τον… Χάρο.

“Παρατήρησε κανείς άλλος τον Χάρο στο Αββαείο του Ουέστμινστερ;” έγραψε ένας χρήστης του Twitter, ενώ μοιράστηκε ένα βίντεο, στο οποίο έχει καταγραφεί μια φιγούρα με κουκούλα που κρατά μια μακριά ράβδο, που μοιάζει με δρεπάνι.

Τα σχόλια άρχισαν να πέφτουν βροχή, με πολλούς να σχολιάζουν ότι πρόκειται για τον “Grim Reaper” και άλλους να κάνουν χιούμορ λέγοντας ότι ήταν η Μέγκαν Μαρκλ μεταμορφωμένη! Φυσικά, υπάρχουν αναφορές και στην Νταϊάνα, η οποία κατ΄άλλους σκοπεύει να πάρει την εκδίκησή της!

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? #Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i