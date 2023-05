Μέλισσες καθυστέρησαν μια πτήση για πάνω από τέσσερις ώρες

Έχουμε ακούσει πια για διάφορους «περίεργους» λόγους που μπορεί να καθυστερήσει μια πτήση. Αν πρόκειται για απρόσκλητους επισκέπτες από το ζωικό βασίλειο, συνήθως φίδια είναι αυτά που τρυπώνουν κάπου στο αεροπλάνο και δημιουργούν προβλήματα.

Αυτή τη φορά όμως, ένα σμήνος μελισσών είναι αυτό που καθυστέρησε μια πτήση της Delta για πάνω από 4 ώρες!

Οι επιβάτες στο αεροδρόμιο George Bush του Χιούστον ήταν έτοιμοι να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο όταν ενημερώθηκαν ότι υπήρχε ένα άλλο… γκρουπ που είχε «καταλάβει» το αεροσκάφος, αυτό των μελισσών!

Οι μέλισσες, όπως αναφέρει το NBCnews, οι μέλισσες είχαν προσκολληθεί στο φτερό του αεροσκάφους. Σε φωτογραφίες που ανέβασαν επιβάτες στα social media φαίνεται όντως σχεδόν όλο το φτερό καλυμμένο από τις μέλισσες.



«Οι μέλισσες είχαν προφανώς συζήτηση για τις συνθήκες πτήσης» – Η ανακοίνωση της Delta

Με μια χαριτωμένη δήλωση η αεροπορική εταιρεία εξήγησε τους λόγους της καθυστέρησης της πτήσης και απολογήθηκε στους επιβάτες.

«Οι μέλισσες άραξαν στο φτερό και συζητούσαν τα τελευταία νέα για τις συνθήκες πτήσης στο αεροδρόμιο» ανέφερε η Delta.

«Έχοντας κατά νου την ευημερία των μελισσών και το να διασφαλίσουμε ότι όλες οι επιφάνειες ήταν καθαρές, έπρεπε αναγκαστικά να καθυστερήσουμε την αναχώρηση της πτήσης».

Υπάλληλοι του αεροδρομίου κατάφεραν να απομακρύνουν τις μέλισσες από το φτερό του αεροπλάνου με χρήση ειδικού εξοπλισμού.

My flight leaving Houston is delayed because bees have congregated on the tip of one of the wings. They won’t let us board until they remove the bees. But how on earth will this happen? Won’t they leave the wing when we take off? pic.twitter.com/DhodBz0m5n