Ρωσία: Μεταμφίεσε την γάτα της σε μωρό για να μεταφέρει ναρκωτικά

Viral έχει γίνει η αποτυχημένη (παταγωδώς) απόπειρα μιας γυναίκας από την Ρωσία, να μεταφέρει ναρκωτικά μεταμφιέζοντας την γάτα της σε… μωρό!

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη στην πόλη Νίζνι, με την γυναίκα να πραγματοποιεί διακοπές με την νεογέννητη κόρη της. Η αστυνομία, η οποία την είχε ωστόσο, ήδη υπό παρακολούθηση, την σταμάτησε για έλεγχο. Εκεί εμβρόντητοι, οι αστυνομικοί όχι απλά δεν βρήκαν μωρό μέσα στον μάρσιππο της γυναίκας, αλλά μια… γάτα!

Russian woman caught trying to smuggle drugs using a cat disguised as a baby. The drug packets were hidden inside the baby jacket pic.twitter.com/WH4E9riBCl

Γύρω από το ζώο, η γυναίκα είχε κρύψει σακουλάκια με ναρκωτικά και κάπου εκεί η απόπειρά της ολοκληρώθηκε με τη σύλληψή της, σύμφωνα με το Euronews.

I feel like the cat was part of the smuggling mission. Nobody would look this disappointed at being freed pic.twitter.com/OuwkfW8XSX