Μυστηριώδες πράσινο φως διχάζει το διαδίκτυο - Δείτε το βίντεο

Viral έχει γίνει ένα βίντεο, το οποίο καταγράφηκε από την κάμερα στο ταμπλό ενός αυτοκινήτου στην Ιαπωνία και δείχνει ένα παράξενο πράσινο φως.

Ένα μυστηριώδες πράσινο αντικείμενο που εθεάθη να διασχίζει τον ουρανό σε ένα viral βίντεο έχει διαψευσθεί ως μετεωρίτης, αφού η NASA έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που απεικονίζει ένα μικρό αστεροειδή.

Το βίντεο, το οποίο καταγράφηκε από την κάμερα στο ταμπλό ενός αυτοκινήτου στην Ιαπωνία, έγινε γρήγορα viral και πυροδότησε εικασίες σχετικά με την προέλευση του παράξενου πράσινου φωτός. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για μετεωρίτη, ενώ άλλοι πρότειναν ότι θα μπορούσε να είναι ένα πειραματικό αεροσκάφος ή ακόμη και απόδειξη εξωγήινης ζωής. Ωστόσο, αφού ανέλυσαν το υλικό και διεξήγαγαν τις δικές τους έρευνες, οι επιστήμονες της NASA διαπίστωσαν ότι το αντικείμενο ήταν στην πραγματικότητα ένας μετεωρίτης.

Η υπηρεσία δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Twitter τα πρώτα πλάνα ενός μετεωρίτη με λέιζερ, τα οποία δείχνουν ένα πράσινο αντικείμενο να διασχίζει τον ουρανό πριν διαλυθεί και καεί στη γήινη ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τη NASA, το αντικείμενο ήταν πιθανότατα ένας μικρός αστεροειδής που εισήλθε στη γήινη ατμόσφαιρα και κάηκε λόγω της έντονης θερμότητας και της τριβής. Ο πράσινος χρωματισμός προκλήθηκε πιθανότατα από τη σύνθεση του αστεροειδούς, ο οποίος περιείχε ορυκτά όπως νικέλιο και σίδηρο.

Παρόλο που η εξήγηση μπορεί να μην είναι τόσο συναρπαστική όσο κάποιες από τις πιο παράξενες θεωρίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, η ανακάλυψη εξακολουθεί να είναι σημαντική. Οι λήψεις με λέιζερ παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των μετεωριτών καθώς εισέρχονται στη γήινη ατμόσφαιρα, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα την προέλευση και τη σύνθεση αυτών των αντικειμένων.

We were waiting for it, that green light...#ICESat2 has been measuring Earth's height with lasers since 2018, but it took 4 years for the perfect conditions to align to actually capture its green laser beams on camera. pic.twitter.com/MUkYng9rIr