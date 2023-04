Τεχνητή νοημοσύνη: Δείτε πώς θα ήταν Γκέιτς, Τραμπ, Μασκ, Μπέζος αν ήταν φτωχοί

Τεχνητή νοημοσύνη: Ένας Ινδός καλλιτέχνης αξιοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να φτιάξει τις εικόνες ορισμένων από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη στον κόσμο ως ρακένδυτους να ζουν σε φτωχογειτονιές.

Οι εικόνες δεν άργησαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και να γίνουν μέσα σε λίγες ώρες viral.

Οι εντυπωσιακές εικόνες που δημιούργησε ο Ινδός καλλιτέχνης Gokul Pillai δείχνουν τα πορτρέτα των Ντόναλντ Τραμπ, Έλον Μασκ, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, Γουόρεν Μπάφετ, Μπιλ Γκέιτς και Τζεφ Μπέζος ως slumdog billionaires

Ο Pillai δήλωσε στη News Daily ότι χρησιμοποίησε το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης Midjourney για να δημιουργήσει τα πορτρέτα τους, ενώ παράλληλα χρησιμοποίησε και το photoshop.

Η έμπνευσή του, όπως σημείωσε, προήλθε από την κλασική ινδική ταινία «Slumdog Millionaire» την οποία και είδε ξανά. «Ήταν πολύ συμπτωματικό. Η ταινία διαδραματίζεται στις φτωχογειτονιές της Ινδίας και ήθελα να φτιάξω κάτι βασισμένο σε αυτό», δήλωσε ο Pillai.

«Η λέξη «εκατομμυριούχος» στον τίτλο της ταινίας και η αντιπαραβολή της με πραγματικούς δισεκατομμυριούχους, έτσι ξεκίνησε».

Στο φωτογραφικό κολάζ, ο Αμερικανός επιχειρηματίας και συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, 67 ετών, εμφανίζεται γυμνόστηθος και φορώντας μόνο ένα γκρίζο παντελόνι που έμοιαζε σαν σακί, να στέκεται έξω από μια παράγκα.

Η εικόνα του πάμφτωχου Γκέιτς, του τέταρτου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, σύμφωνα με το Bloomberg News, έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 10.000 likes.

Ο 45ος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ 76 ετών, φαίνεται ατημέλητος και εξαθλιωμένος.

Pillai shared a few pictures that show what billionaires would look like if they lived in slums. The post features #DonaldTrump, Bill Gates, Mukesh Ambani, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Jeff Bezos, and Elon Musk.#AI pic.twitter.com/Xa7dKFiXpU — News Daily 24 (@nd24_news) April 10, 2023

Ever wondered how the world's wealthiest would look if they were poor? Artist Gokul Pillai used Midjourney, an #ArtificialIntelligence program, to reimagine the world's wealthiest people as poor, and the results will leave you spellbound.#AI pic.twitter.com/eNDcOlunwi — News Daily 24 (@nd24_news) April 10, 2023

