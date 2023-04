Τάρανδος πεινούσε και μπήκε σε ιατρικό κέντρο στην Αλάσκα. Έφαγε τα φυτά - Δείτε το βίντεο

Με ένα απίστευτο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι οι άνθρωποι που βρίσκονταν σε ιατρικό κέντρο στην Αλάσκα, καθώς μπήκε ένας τάρανδος και άρχισε να τρώει τα φυτά.

Ένας νεαρός τάρανδος στο Άνκορατζ της Αλάσκα την Πέμπτη (6/4) μπήκε σε ιατρικό κέντρο αναζητώντας για τροφή. Ο τάρανδος, μικρής ηλικίας, που περπατούσε μέσα στο χιόνι ψάχνοντας για φαγητό εντόπισε πράσινα φυτά στο λόμπι ενός ιατρικού κέντρου στο Providence Alaska Health Park.

Όπως έτρωγε τα φυτά έξω από το κτίριο ενεργοποίησε τους αισθητήρες στις αυτόματες πόρτες της εισόδου, που στεγάζει το αντικαρκινικό κέντρο του νοσοκομείου και άλλα ιατρικά γραφεία, όπως ανέφερε ο Ράντι Χιουζ, διευθυντής ασφαλείας του νοσοκομείου. «Λάβαμε ένα τηλεφώνημα ότι ένας τάρανδος μόλις είχε μπει στο κτίριο», δήλωσε. Ο ίδιος πιστεύει ότι πρόκειται για τον ίδιο τάρανδο που τριγυρνούσε προ ημερών στην πανεπιστημιούπολη.

«Αλλά φάνηκε ότι ο τάρανδος αποτέλεσε πόλο έλξης για πολύ κόσμο», είπε. «Δεν μπαίνει κάθε μέρα ένας τάρανδος σε ένα κτίριο, οπότε όλοι ήταν ενθουσιασμένοι και θέλησαν να βγάλουν φωτογραφίες».

Ο τάρανδος ήταν πολύ απασχολημένος με το να τρώει τα φυτά του γραφείου και δεν αντιλήφθηκε την αναστάτωση που προκαλούσε Οι υπάλληλοι ασφαλείας σχημάτισαν ένα ημικύκλιο για να περιορίσουν το ζώο και να το απομακρύνουν από την πόρτα. Ένας υπάλληλος άρπαξε μάλιστα ένα κομμάτι από το φυτό που έτρωγε ο τάρανδος και προσπάθησε να τον δελεάσει να βγει έξω.

«Τελικά, νομίζω ότι βαρέθηκε να τον παρακολουθούν όλοι και να τον βλέπουν να τρώει», δήλωσε ο Χιουζ. Ο τάρανδος εγκατέλειψε το κτίριο, αλλά παρέμεινε για λίγο στην ημικυκλική είσοδο του κτιρίου, προτού κατευθυνθεί στην άλλη πλευρά του κτιρίου.

A young moose caused a stir when it strolled through the front doors of a Providence Alaska medical facility Thursday afternoon in Anchorage — apparently without an appointment. (Video provided by Providence Alaska) https://t.co/OQVCNju8Oh pic.twitter.com/lAe9025J0X