Οι Simpsons το έκαναν ξανά – Προέβλεψαν τη σύλληψη του Τραμπ και την ταινία Barbie πριν από 29 χρόνια

Δεν είναι η πρώτη φορά που η σειρά των κωμικών καρτούν έχει προβλέψει καταστάσεις. Η σειρά “The Simpsons” είναι διάσημη πλέον για το ότι κάνει τρομακτικά ακριβείς “προβλέψεις”. Αλλά αυτή τη φορά φαίνεται να «είδε» τη σύλληψη του Τραμπ αλλά και την ταινία Barbie.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποδίδουν στους Simpsons την πρόβλεψη δύο άσχετων επίκαιρων γεγονότων – την καταδίκη του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και την φρενίτιδα για την ταινία «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ – στο ίδιο επεισόδιο!

«Οι Simpsons κάνουν τις σωστές προβλέψεις για άλλη μια φορά! Για την Μπάρμπι και τον Ντόναλντ Τραμπ! ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ!» δήλωσε ένας χρήστης του Twitter .





The Simpsons getting their predictions right yet again! Barbie and Donald Trump BOTH! pic.twitter.com/ywv5m81v60