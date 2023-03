Ζέβρα κάνει βόλτα σε δρόμο της Σεούλ και γίνεται viral - Δείτε βίντεο

Ζέβρα εθεάθη σε δρόμο της Σεούλ να κάνει βόλτα κεντρίζοντας, όπως ήταν φυσικό, την προσοχή περαστικών και οδηγών διερχόμενων οχημάτων. Το συμβάν εκτυλίχθηκε στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας το πρωί της Πέμπτης.

Η ζέβρα κατάφερε να περάσει τον ξύλινο φράχτη στο Ζωολογικό Πάρκο και άρχισε να περιπλανιέται στους δρόμους.

Η παρουσία του ζώου προκάλεσε μποτιλιάρισμα, καθώς οδηγοί σταματούσαν τα οχήματά τους, την ώρα που άλλοι έβγαζαν φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία ανήρτησαν στη συνέχεια στα social media.

Το δημοσίευμα στη βρετανική εφημερίδα «Telegraph» αναφέρει ότι ειδική ομάδα από το Ζωολογικό Πάρκο κατάφερε να πιάσει τη ζέβρα και να την οδηγήσει πίσω.

Videos and pictures emerging of a zebra on the loose in the streets of Seoul today pic.twitter.com/UntZ4uRbvu

A zebra was seen walking in an alley around residential buildings after escaping from a zoo in South Korea. It was later recaptured and returned to the zoo safely. pic.twitter.com/vjCIcrRDVT