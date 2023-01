Απολύθηκε αλλά πριν φύγει προκάλεσε χαμό – Η ανακοίνωση προς τους πελάτες δίχασε

Ο TikToker Adam Powiss απολύθηκε από μια βρετανική αλυσίδα καταστημάτων, προτού όμως αποχωρήσει οριστικά αποφάσισε να πάρει την εκδίκησή του. Σε ένα βίντεο στο TikTok, το οποίο φέρεται να συγκέντρωσε 180.000 likes προτού ο λογαριασμός του «κατέβει», ο πρώην εργαζόμενος πήρε το τηλέφωνο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τα ηχεία του καταστήματος και έκανε thn ανακοίνωση.

«Αυτή είναι μια ανακοίνωση για τους πελάτες: Μόλις απολύθηκα και στη B&Q είναι μ@@@, γ@@@ όλοι. Καλή σας μέρα», είπε ο 18χρονος, απευθυνόμενος προς τον κόσμο στο κατάστημα.

Το αρχικό βίντεο, σύμφωνα με το Kennedy News, είχε το εξής σχόλιο: «Απολύθηκα και έτσι αποχώρησα με στιλ».

Στον TikToker με έδρα το Μπρίστολ, έχει πλέον απαγορευτεί να πηγαίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας στη Βρετανία, σύμφωνα με τη New York Post. Πάντως, παρόλο που λέει ότι δεν τον νοιάζει γιατί «δεν ψωνίζει εκεί τακτικά ούτως ή άλλως», παραδέχτηκε ότι μετανιώνει για ορισμένα από τα τελευταία του λόγια.

«Έφευγα και σκέφτηκα ότι θα ήταν αστείο, έτσι έδρασα κάπως παράλογα. Δεν το πολυσκέφτηκα», είπε. Όλα όσα έγιναν τα απέδωσε σε ένα λάθος στη δουλειά, το γεγονός ότι άτμιζε πέρα από τον προβλεπόμενο χώρο για το κάπνισμα. Θεωρεί ότι οι υπεύθυνοι ήταν υπερβολικοί όταν αποφάσισαν την απόλυσή του.

«Δεν πιστεύω ότι μου άξιζε γιατί άλλοι έχουν κάνει χειρότερα και δεν έχουν απολυθεί», είπε ενοχλημένος. «Μου άρεσε η δουλειά. Ήμουν καλός σε αυτή και δεν καθυστερούσα ποτέ. Δεν θα μιλούσα άσχημα για την εταιρεία αλλά ένιωσα ότι μου φέρονταν με διαφορετικό τρόπο».

Τα σχόλια για την ιστορία του έπεσαν «βροχή», με ορισμένους να αστειεύονται και άλλους να τον επικρίνουν για την πράξη του.

«Αυτή ήταν η απάντησή σου; Τότε δικαιολογείς τον λόγο που απολύθηκες», σχολίασε κάποιος. «Πάει η συστατική του», ήταν ένα άλλο σχόλιο.

«Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό», παρατήρησε κάποιος άλλος.

«Έπρεπε να πεις ότι όλα είναι δωρεάν για πέντε λεπτά», αστειεύτηκε ένας σχολιαστής.

«Καταλαβαίνω την κριτική, όμως ένα αστείο είναι αστείο και μπορείς είτε να προβληθείς από αυτό είτε όχι. Δεν είχα κάποια αντίδραση μετά και θεώρησα ότι ήταν αστείο να το βάλω στο TikTok. Δεν το περίμενα τόσοι πολλοί να πουν ότι είναι ψεύτικο, όμως η απαγόρευση εισόδου το αποδεικνύει», απάντησε ο Powiss.

«Μάλλον δεν έπρεπε να το έχω κάνει, αλλά συνέβη. Το μετανιώνω λίγο. Όχι για αυτά που είπα, αλλά περισσότερο για τις μελλοντικές μου δουλειές», κατέληξε.

