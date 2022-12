Μεθυσμένοι Άγιοι Βασίληδες έφεραν τα πάνω κάτω: Οδήγησαν τανκ μέσα σε χωριό πανικοβάλλοντας τους κατοίκους

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Κορνουάλη, καθώς μία παρέα μεθυσμένων «Άγιων Βασίληδων» έκαναν άνω κάτω σε ένα γραφικό χωριό στην προσπάθειά τους να οδηγήσουν ένα… τανκ.

Η παρέα δεν κατάφερε να κάνει πολλά μέτρα με το θηριώδες όχημα το οποίο ακινητοποιήθηκε σε κεντρικό δρόμο και απέκλεισε την πρόσβαση στους στολισμένους δρόμους του χωριού. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την οργή όσων βρίσκονταν στο Ανγκαράκ της Κορνουάλης.

«Δεν μπορείτε να μπείτε με το τανκ σας, υπάρχουν αυτοκίνητα παρκαρισμένα εκεί. Δεν πρόκειται να περάσετε» ακούγεται στο βίντεο, σύμφωνα με τη Mirror.

Ένας εκ των «Άγιων Βασίληδων» προσπάθησε να διαφωνήσει, αλλά φαίνεται να είναι τόσο μεθυσμένος, που να αδυνατεί τελικά ακόμη και να λογομαχήσει.

Μάλιστα οι επίδοξοι οδηγοί του τανκ προσπαθούσαν να μετακινήσουν το στρατιωτικό τους όχημα, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν, σύμφωνα με το Cornwall Live.

Come on Santa you can get a tank through there! #angarrack #Cornwall #santaonthelash #hohoho pic.twitter.com/X5JSusxCfH