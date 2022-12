Αεροσυνοδός έβαλε στη θέση του αγενή επιβάτη: Εσύ να σκάσεις, δεν είμαι υπηρέτριά σου

Στη θέση του έβαλε μια αεροσυνοδός έναν αγενή επιβάτη σε πτήση από την Κωνσταντινούπολη προς το Νέο Δελχί, με το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει να έχει γίνει viral στα social media. Η υπεύθυνη πληρώματος ακούγεται να λέει σε έντονο ύφος: «Μου κουνάτε το δάχτυλο και μου φωνάζετε. Το πλήρωμά μου κλαίει εξαιτίας σας».

Η ίδια ακούγεται να εξηγεί στον άνδρα ότι υπάρχει ένα καρότσι με συγκεκριμένα γεύματα και ότι μπορούν να του σερβίρουν μόνο αυτό που έχει πληρώσει. Ο επιβάτης τη ρώτησε γιατί φωνάζει και η αεροσυνοδός του απάντησε «γιατί μου φωνάζετε εσείς!»

Μια άλλη υπάλληλος επιχείρησε να ηρεμήσει τα πνεύματα. «Λυπάμαι αλλά δεν μπορείτε να μιλάτε έτσι στο πλήρωμα. Εγώ σας άκουσα με σεβασμό και έτσι πρέπει να φέρεστε και εσείς» συνέχισε η αεροσυνοδός.

Ο επιβάτης την ρωτά πότε φέρθηκε με ασέβεια με την αεροσυνοδό να του απαντά και εκείνον να της φωνάζει «σκάσε». Τότε, η υπάλληλος του ανταπάντησε: «Εσύ να σκάσεις. Λυπάμαι, δεν μπορείτε να μου μιλάτε έτσι. Είμαι υπάλληλος εδώ».

Tempers soaring even mid-air: "I am not your servant"



An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv