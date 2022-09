Το αφεντικό τής πήρε την καρέκλα και πρέπει να δουλεύει 8 ώρες όρθια γιατί έτσι φαίνεται καλύτερο

Μια γυναίκα έχει γίνει viral μετά την καταγγελία της στο TikTok ότι το αφεντικό της πήρε τις καρέκλες από τους εργαζόμενους, αναγκάζοντάς τους να δουλεύουν όρθιοι το 8ωρό τους επειδή έτσι «φαίνεται καλύτερο».

Η Annie ανάρτησε το βίντεο στους μόλις 170 followers της τον περασμένο μήνα και πλέον έχει γίνει viral. Η ίδια υποστήριξε ακόμη στα σχόλια κάτω από το βίντεο ότι της απαγορευόταν να χρησιμοποιεί την τουαλέτα ή το κινητό της, γεγονός που την οδήγησε στην παραίτηση.

Η κοπέλα, η οποία δεν αποκαλύπτει τι δουλειά έκανε, πού εργαζόταν ή το όνομα του αφεντικού της, συγκέντρωσε πάνω από 290.400 views με το βίντεό της μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τη NY Post.

Η ίδια εξήγησε σε ένα σχόλιο ότι δεν είχε θέμα με την ορθοστασία όσο εργαζόταν αρκεί να έκανε κάτι. «Δεν θα υπήρχε θέμα αν είχα κάτι να κάνω αλλά να στέκομαι απλώς χωρίς να κάνω τίποτα όλη μέρα;».



Ορισμένοι σχολιαστές ξέσπασαν κατά του πρώην εργοδότη της. «Δούλευα σε εργοστάσιο σε μια γραμμή με συσκευασίες κρέατος και μου είπαν: μην κάθεσαι, φαίνεται άσχημο», έγραψε κάποιος.

«Είναι μ@@@. Οι πελάτες δεν ενδιαφέρονται αν κάθεσαι», ήταν ένα άλλο σχόλιο.

«Είμαι 6 μηνών έγκυος και στέκομαι όρθια για μεγάλα χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα να πονούν τα πόδια μου και να αισθάνομαι ότι θέλω να λιποθυμήσω. Ο μάνατζερ μου είπε ότι το να κάθομαι σημαίνει ότι τεμπελιάζω», έγραψε μια γυναίκα.

Όπως σημειώνει η NY Post, περίπου 50 χώρες έχουν νόμους που απαγορεύουν στους εργοδότες να αφαιρούν τα προνόμια που σχετίζονται με τη δυνατότητα ενός εργαζόμενου να κάθεται.

Worker goes viral after being forced to stand at job for 8 hours: 'It looks better' https://t.co/nqbcftMHeQ pic.twitter.com/rTLNGRnZLJ