Η αδερφική αγκαλιά του Θανάση στον απαρηγόρητο Κώστα Αντετοκούνμπο που έκλαιγε μετά τη λήξη

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ξέσπασε σε λυγμούς αμέσως μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής από τη Γερμανία, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να τον παίρνει παρηγορητική αγκαλιά.

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε 107-96 από τη Γερμανία και αποκλείστηκε από το EuroBasket στα προημιτελικά.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ο Κώστας Αντετοκούνμπο ήταν απαρηγόρητος. Έβαλε τα κλάματα με τον αδερφό του, Θανάση Αντετοκούνμπο, να τον παίρνει αγκαλιά για να τον παρηγορήσει.

The end of the road. It was fun while it lasted. Team Hellas forever pic.twitter.com/KNbbHc1aYX