Ο Γιούρι Γκέλερ προειδοποιεί τον Πούτιν: Με τη δύναμη του μυαλού θα σε αποτρέψω από μία πυρηνική επίθεση

Ο Γιούρι Γκέλερ προειδοποιεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, σε περίπτωση που αποφασίσει μία πυρηνική επίθεση κατά οποιαδήποτε χώρας. Ο πνευματιστής και ταχυδακτυλουργός δημοσίευσε μία επιστολή για τον Ρώσο πρόεδρο με τίτλο «αυτή είναι μία προειδοποίηση προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν».

Στην επιστολή γράφει, μεταξύ άλλων, ότι θα χρησιμοποιήσει «το τελευταίο μόριο της δύναμης του μυαλού του» για να τον αποτρέψει να εξαπολύσει πυρηνική επίθεση, ειδικά αν γίνει στις ναυτικές βάσεις των δυτικών ακτών της Σκωτίας.

«Αν καταφύγετε στη χρήση πυρηνικών όπλων, τα σχέδιά σας και οι πύραυλοί σας θα σας γυρίσουν μπούμερανγκ! Θα χρησιμοποιήσω κάθε τελευταίο μόριο της δύναμης του μυαλού μου για να σας αποτρέψω από την πυρηνική επίθεση! Καλώ όλους τους υπέροχους, φιλειρηνικούς ανθρώπους του κόσμου να ενωθούν μαζί μου» είπε στην ανοιχτή επιστολή.

«Θα χρησιμοποιήσω το τελευταίο μόριο της δύναμης του μυαλού μου για να σε αποτρέψω να εξαπολύσεις πυρηνική επίθεση», αναφέρει ακόμη

«Έχω μια προειδοποίηση για σένα Πούτιν», ήταν το μήνυμα που έστειλε στον Ρώσο πρόεδρο και μέσω βίντεο, στο οποίο φαίνεται στο βάθος ο ηγέτης του Κρεμλίνου με ένα σύννεφο πυρηνικής έκρηξης.

Read my warning which I sent to the Kremlin #Putin #Kremlin #Scotland pic.twitter.com/bT3vDEGb9p