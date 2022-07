Χάος πάνω από το ανοιχτό φέρετρο: Άγριος καβγάς με κλωτσιές και μπουνιές ανάμεσα σε δύο οικογένειες

Ούτε στον άλλο κόσμο δεν βρίσκει ησυχία ο Marc Anthony Humberto Ramos, καθώς την ώρα της κηδείας του, η χήρα του, Ornella Ramos, δέχθηκε επίθεση από την οικογένεια του συζύγου της. Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φαίνονται οι δυο πλευρές να έχουν πιαστεί στα χέρια και να ανταλλάσσουν… κλωτσιές και μπουνιές πάνω από το ανοιχτό φέρετρο του Ramos.

Ο άγριος καυγάς ανάμεσα στις δύο πλευρές εκτροχιάστηκε με αποτέλεσμα, όπως φαίνεται από τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας, να πέφτουν μέχρι και τα στεφάνια που πλαισίωναν το φέρετρο.

Ένα μέλος της οικογένειας του εκλιπόντος φαίνεται μάλιστα να φτύνει τη Ramos και τα μέλη της οικογένειάς της κατά τη διάρκεια του καυγά, ο οποίος έλαβε χώρα λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του συζύγου της το 2019 από πνιγμό σε κρατικό πάρκο της Βόρειας Καρολίνας.

Η Ramos – η οποία δεν έριξε ούτε μια γροθιά κατά τη διάρκεια του καυγά – κάλεσε την αστυνομία όταν τα πράγματα ξέφυγαν. Στη συνέχεια, η ίδια και ο μικρός της γιος, έξι ετών τότε, κατέφυγαν σε ένα δωμάτιο του γραφείου τελετών όπου, όπως αναφέρει η Daily Mail, φυλάσσονταν άλλα πτώματα.

This is why it's important to have a will.



Shocking moment open-casket funeral in NYC descends into vicious brawl between rival families who spat at, punched and kicked each other because corpse was not cremated: Family sues funeral home pic.twitter.com/1VMkyGBnTe