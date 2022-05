Άνδρας με περούκα σηκώθηκε από αναπηρικό αμαξίδιο και πέταξε τούρτα στη Μόνα Λίζα στο Λούβρο – Δείτε βίντεο

Απίστευτο περιστατικό στο Λούβρο, ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα μουσεία στον κόσμο. Άνδρας μεταμφιέστηκε σε ανάπηρη γυναίκα και όταν έφτασε μπροστά στη Μόνα Λίζα, πέταξε τούρτα στον πίνακα!

Το περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στο Λούβρο έγινε χθες (29.05.2022), παρουσία εκατοντάδων πολιτών που βρίσκονταν στο Μουσείο για να δουν από κοντά τη Μόνα Λίζα, ένα από τα πιο γνωστά εκθέματα.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο άνδρας ήταν μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένη γυναίκα, σε αναπηρικό καρότσι. Επιχείρησε, σύμφωνα με τη μαρτυρία, να σπάσει το προστατευτικό τζάμι που έχει τοποθετηθεί μπροστά από τον διάσημο πίνακα του Λεονάρντο Ντα Βίτσι και στη συνέχεια πέταξε στη Μόνα Λίζα μια τούρτα και τριαντάφυλλα παντού στην αίθουσα!

Την ώρα που πετούσε την τούρτα στον πίνακα, ο άνδρας φώναζε «για τη σωτηρία του πλανήτη».

Ο πίνακας, χάρη στο προστατευτικό τζάμι, δεν έπαθε τίποτα, ο άνδρας απομακρύνθηκε από την ασφάλεια του Λούβρου και δεν είναι γνωστά τα κίνητρά του.

Maybe this is just nuts to mebut an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM