Μαζί με τον παππού του που έχει άνοια στο επικό φινάλε της Σίτι! Τρομερό βίντεο

Τρομερό βίντεο στο Tik Tok που υπενθύμιζει σε όλους πως ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει δυνατές και μοναδικές στιγμές.

Ένας χρήστης του Tik Tok δημοσίευσε ένα βίντεο που προκαλεί τουλάχιστον ανατριχίλα. Στο ματς-τίτλου της Σίτι, εγγονός πήγε μαζί με τον παππού του, που έχει άνοια στο γήπεδο και έζησαν από κοντά το συγκλονιστικό φινάλε της Premier League.

Η Σίτι πανηγύρισε το 8ο πρωτάθλημά της ιστορίας της χάρη στην απίθανη ανατροπή από το 0-2 με τον ηλικιωμένο κύριο να το διασκεδάζει με όλη του ψυχή.

Τραγουδούσε τα συνθήματα της αγαπημένης του ομάδας τα οποία θυμόταν ενώ στο τέλος μαζί με τον εγγονό του πανηγύρισαν τον τίτλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Took his grandad with dementia to the city game. What a beautiful video pic.twitter.com/sTY5obFggH