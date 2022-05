Η ελληνική γραβάτα του Μπάιντεν στην συνάντηση με τον Μητσοτάκη και η ιστορία της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χθες βράδυ στον Λευκό Οίκο, όπου είχε συνάντηση με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Ένα μήνυμα για τη συνάντηση αυτή αναρτήθηκε στο Twitter του προέδρου Μπάιντεν μαζί με μια φωτογραφία των δύο πολιτικών ηγετών με τις συζύγους τους.

«Ήταν τιμή μου που υποδέχτηκα τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε δεξίωση στον Λευκό Οίκο. Η φιλία, η συνεργασία, και η συμμαχία ανάμεσα στα δύο έθνη μας είναι πιο ισχυρές από ποτέ», έγραψε στην ανάρτησή του ο Τζο Μπάιντεν και ανάρτησε μια φωτογραφία του ίδιου και της συζύγου του, Τζιλ Μπάιντεν, με το ζεύγος Μητσοτάκη από τη χθεσινή βραδιά.



Σημειώνεται πως ιδιαίτερη εντύπωση έκανε το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος υποδεχόμενος τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Οβάλ Γραφείο φορούσε γραβάτα με την ελληνική σημαία. Αυτό, σχολιάστηκε φυσικά από τα ελληνικά αλλά και τα αμερικανικά ΜΜΕ.

It was an honor to host Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and Mrs. Mitsotaki for a reception at the White House. The friendship, partnership, and alliance between our two nations is stronger than it has ever been. pic.twitter.com/2DLXuP9yhZ