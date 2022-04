Γεννήθηκε μωρό με δύο κεφάλια, τρία χέρια και δύο καρδιές

Έκπληκτοι έμειναν γιατροί στην Ινδία, όπου όπου ένα μωρό γεννήθηκε με δύο κεφάλια, τρία χέρια και δύο καρδιές.

Η μητέρα, Shaheen Khan και ο σύζυγός της, Sohail, περίμεναν πλήρως σχηματισμένα δίδυμα, αλλά σοκαρίστηκαν όταν γεννήθηκε ένα δικέφαλο μωρό στις 28 Μαρτίου στο Ratlan, στην ινδική πολιτεία Madhya Pradesh, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, αυτή η διαταραχή είναι γνωστή ως δικέφαλος parapagus dicefalik όπου δύο μωρά ενώνονται με έναν κορμό που συχνά οδηγεί σε θνησιγένεια.

Όμως τα δίδυμα, που συνδέονται από θαύμα έχουν επιζήσει μέχρι στιγμής και έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο στην κοντινή πόλη Indore για να παρακολουθούνται από γιατρούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Τέτοιου είδους περιπτώσεις είναι σπάνιες και η κατάσταση των μωρών παραμένει αβέβαιη, ειδικά τις πρώτες μέρες», είπε ο Dr. Lahoti, ένας από τους γιατρούς. «Εξαιτίας αυτού, τους κρατήσαμε υπό παρακολούθηση» πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι «δεν έχουμε προγραμματίσει καμία επέμβαση στον ασθενή».

Σημειώνεται ότι η πάθηση αυτή λέγεται ότι επηρεάζει μόνο μία στο ένα εκατομμύριο γεννήσεις.

Baby is born with two heads, three arms and two hearts https://t.co/H57mEgEtuN

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 30, 2022

