Ουκρανία – Συγκλονιστική φωτογραφία: Μητέρα θηλάζει το μωρό της – Έγινε ασπίδα για να το σώσει από βόμβα

Το γύρο του κόσμου κάνει η φωτογραφία της 27χρονης Όλγα, μίας μητέρας στην Ουκρανία, η οποία έγινε ασπίδα για να προστατεύσει το μωρό της από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. «Χτυπήθηκα στο κεφάλι και άρχισε να τρέχει αίμα και πάνω στο μωρό. Δεν καταλάβαινα τι γινόταν, νόμιζα ότι ήταν δικό της αίμα» περιγράφει συγκλονισμένη η μητέρα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Η φωτογραφία της, με τους επιδέσμους και το σώμα της γεμάτο πληγές ενώ κρατά και θηλάζει το μωρό της, τη Βικτόρια, κάνουν τον γύρο των social media και αποτυπώνουν τον φόρο που πληρώνουν οι άμαχοι πολίτες καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται εδώ και 25 μέρες.

«Άρχισε να ουρλιάζει ότι το μωρό είχε τραυματιστεί και της είπα ότι ήταν το δικό της αίμα αυτό που έβλεπε» λέει ο πατέρας της μικρής, Ντμίτρο, σύμφωνα με το Reuters.

Η 27χρονη Όλγα είχε ξυπνήσει λίγα λεπτά πριν ο βομβαρδισμός πλήξει το σπίτι τους στο Κίεβο και είχε σκεπάσει τη μικρή Βικτόρια με μια κουβέρτα.

Το μωρό γλίτωσε με γρατζουνιές και μελανιές. «Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, παρά να πιστεύουμε ότι τα χειρότερα πέρασαν» λέει ο σύζυγος της Όλγα.

Mother shielded her newborn baby with her body #Kyiv. All are alive. This is how families care for each other. This is how nations survive. Courage. Resilience. #Ukraine pic.twitter.com/Q6AdGyY3Fn