Το Φάντασμα του Κιέβου - Viral o πιλότος που καταρρίπτει ρωσικά μαχητικά

Το φάντασμα του Κιέβου έχει γίνει κάτι σαν ένας λαϊκός ήρωας τη στιγμή που ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Οι χρήστες στο διαδίκτυο έχουν αναγάγει σε μύθο, το Φάντασμα του Κιέβου όπως τον αποκαλούν και μιλούν γι΄αυτόν με λόγια θαυμασμού.

Έχει γίνει ο εφιάλτης των ρωσικών μαχητικών. Οι χρήστες των social media τον ονομάζουν το φάντασμα του Κιέβου. Η ιστορία του κορυφαίου Ουκρανού πιλότου έχει γίνει viral, όταν υπήρξαν αναφορές πως κατέρριψε έξι ρωσικά μαχητικά μέσα σε μία μέρα έπειτα από αερομαχία.

Οι αναφορές βέβαια δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τους Ουκρανούς αρμοδίους και ενδεχομένως οι φήμες να είναι ψευδείς. Μάλιστα, ένα βίντεο που φέρεται να καταγράφει την ηρωική δράση του πιλότου, προέρχεται από βιντεοπαιχνίδι.

Στιγμιότυπο από το βιντεοπαιχνίδι



People call him the Ghost of Kyiv. And rightly so — this UAF ace dominates the skies over our capital and country, and has already become a nightmare for invading Russian aircrafts. pic.twitter.com/lngfaMN01I — Ukraine / Україна (@Ukraine) February 27, 2022

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αναφορές, το “φάντασμα του Κιέβου” φέρεται να κατέρριψε τέσσερα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη — δύο Su-35 Flankers, ένα Su-27 Flanker και ένα MiG-29 Fulcrum — καθώς και δύο αεροσκάφη τύπου Su -25.

There is reportedly a Ukrainian fighter pilot who has taken out 6 Russian jets in air to air combat. He is being called the "Ghost of Kyiv"pic.twitter.com/zCdK2URsHM — Market Rebellion (@MarketRebels) February 25, 2022



Μπορεί το “φάντασμα του Κιέβου” να είναι ένα μυθικό κατασκεύασμα, αλλά εκπληρώνει μία ανάγκη, να εμψυχώσει τον ουκρανικό λαό ότι παρά τις δραματικές ώρες, ένας ήρωας φυλάσσει τους αέρες τους.

Πάντως, την Πέμπτη οι Ουκρανοί αξιωματούχοι είπαν ότι οι δυνάμεις τους κατέρριψαν επτά ρωσικά αεροσκάφη, συνολικά, μαζί με έξι ελικόπτερα των Ρώσων.