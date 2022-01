Αυστραλοί παρουσιαστές θάβουν τον τενίστα με ανοιχτά μικρόφωνα

Δύο από τους πιο γνωστούς παρουσιαστές ειδήσεων στην αυστραλιανή τηλεόραση βρέθηκαν εκτεθειμένοι όταν διέρρευσε υλικό που τους δείχνει να «θάβουν» άγρια τον Νόβακ Τζόκοβιτς κατά την προετοιμασία τους για το βραδινό δελτίο.

Η συζήτηση μεταξύ της Ρεμπέκα Μάντερν και του Μάικ Άμορ του 7News δεν έγινε στον αέρα, αλλά καταγράφηκε από τα ανοιχτά τους μικρόφωνα και με κάποιο τρόπο διέρρευσε στο διαδίκτυο, με το κλιπ να γίνεται viral στα social media.

O ανεμβολίαστος τενίστας έφτασε την περασμένη εβδομάδα στην Αυστραλία για να συμμετάσχει στο Open (κάτι που ακόμα δεν θεωρείται σίγουρο ότι θα καταφέρει κάνει) έχοντας στις βαλίτσες του μια ιατρική εξαίρεση εμβολιασμού που ανέφερε ότι είχε βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό στις 16 Δεκεμβρίου της περασμένης χρονιάς. Η άρνηση των αρμόδιων Αρχών να δεχτούν αυτό το έγγραφο πυροδότησε μια νομική διαδικασία που κράτησε πέντε μέρες, ώστε τελικά ένας δικαστής αποφάνθηκε υπέρ του Σέρβου τη Δευτέρα, ρωτώντας μάλιστα με νόημα: «Τι άλλο θα μπορούσε να είχε κάνει ο άνθρωπος;».



Τα σχόλια του δικαστή και η δικαίωση του Τζόκοβιτς μάλλον δεν ικανοποίησαν τους δύο παρουσιαστές που θέλησαν να συζητήσουν την πολύκροτη υπόθεση καθώς ετοιμάζονταν να εκφωνήσουν το δελτίο των 18.00 στον σταθμό τους. Οι δύο έμπειροι επαγγελματίες δεν... χαρίστηκαν στον τενίστα, με την Μάντερν μάλιστα να φτάνει στο σημείο κάποια στιγμή να αποκαλέσει τον Τζόκοβιτς «μ@@@κα».

«Όπως κι αν το κοιτάξει κανείς, ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ψεύτης, ύπουλος και μ@@@κας» λέει η ξανθιά παρουσιάστρια, αναφέροντας μεταξύ άλλων στη συζήτηση ότι έγιναν πολλά λάθη στον τρόπο με τον οποίο οι Αυστραλιανές αρχές χειρίστηκαν το ζήτημα. «Δυστυχώς τα έκαναν όλοι οι εμπλεκόμενοι μαντάρα... δεν νομίζω ότι βοήθησε την υπόθεση το γεγονός ότι τον έβαλαν σε ένα ξενοδοχείο για μετανάστες» αναφέρει χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Κι ο Άμορ όμως φαίνεται αρκετά δυσαρεστημένος με την συμπεριφορά του Τζόκοβιτς, αφού συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό «μ@@@κας» της συναφέλφου του και επιπλέον κατηγορεί τον τενίστα ως «ψεύτη». «Είχε μια γ@@@@νη δικαιολογία του κ@λου και τον χαντάκωσαν τα γ@@@@να ψέματά του», λέει μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής, επισημαίνοντας ότι πολλοί Αυστραλοί θα συμφωνούσαν με την άποψη που έχει ο ίδιος για τον Τζόκοβιτς.

A word of warning to everybody in media. A microphone and camera can destroy your career . Presenters Rebecca Maddern and Mike Amor of Australias Channel 7 news SLAM Novak Djokovic in viscous expletive-laden tirade after they forget mic was still on. pic.twitter.com/pZwEhzjxm4