Florona: Συνδυασμός της flu και της corona- Επικά σχόλια και memes

Florona: Πώς κατέκτησε το Twitter μέσα σε λίγες ώρες – Επικά σχόλια και memes

Το 2022 ήρθε με μια νέα λέξη να προστίθεται στο λεξιλόγιο μας. Αυτή είναι η Florona. Η είδηση που ήρθε από το Ισραήλ λίγη ώρα πριν την αλλαγή του έτους, έφερε έκρηξη στο Twitter, ενώ αμέσως έγινε πρώτο trend στα hashtag.

Όλα ξεκίνησαν όταν έγινε γνωστό ότι στο Ισραήλ καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα Florona. Όπως αναφέρουν τα ισραηλινά Μέσα, η λέξη προέρχεται από τον συνδυασμό της flu, γρίπη και της corona.

Συναγερμός στο Ισραήλ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα της Florona

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Yedioth Ahronoth, το πρώτο κρούσμα αφορά μία έγκυο γυναίκα που εισήχθη στο Ιατρικό Κέντρο Rabin για να γεννήσει. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η νεαρή γυναίκα, που είναι ανεμβολίαστη, είναι καλά στην υγεία της, ενώ αναμενόταν να πάρει σήμερα το βράδυ εξιτήριο, όπως μετέδωσε νωρίτερα το Russia Today.

Τι είναι η νόσος florona

Πρόκειται για διπλή νόσο, συλλοίμωξη, που συνδυάζει το στέλεχος τόσο του κορονοϊού όσο και της γρίπης. Αυτό είναι το πρώτο κρούσμα αυτής της νόσου που αναφέρεται από την αρχή της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020. Ο ιός της γρίπης, με τη σειρά του, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα, όπως πνευμονία, μυοκαρδίτιδα και μερικές φορές ακόμη και θάνατο.

Στοιχεία από το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων και το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ προειδοποιούν για την εξάπλωση αυτής της λοίμωξης, ειδικά αφού τα νοσοκομεία ανέφεραν πως περιέθαλψαν 1.849 ασθενείς με επιπλοκές της νόσου την περασμένη εβδομάδα.

Όσον αφορά στα συμπτώματα της florona, τα δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να προκαλέσει σειρά σοβαρών συμπτωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της πνευμονίας και άλλων αναπνευστικών επιπλοκών και της μυοκαρδίτιδας, η οποία ενέχει κίνδυνο θανάτου ελλείψει ιατρικής φροντίδας.

Corona and influenza seeing each other #florona https://t.co/ssS5osrFyN pic.twitter.com/kYgmDIwmiy