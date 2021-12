Επικό βίντεο από το John Hopkins – Μόνος στο Σπίτι με όπλο τα εμβόλια

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου John Hopkins, με μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού.

Το βίντεο περιλαμβάνει μια σκηνή – με μερικές τροποποιήσεις φυσικά – από την αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία «Μόνος στο Σπίτι», με πρωταγωνιστή τον Μακόλεϊ Κάλκιν.

Είναι η στιγμή που ο μικρός μπόμπιρας αντιλαμβάνεται ότι μέσα στο σπίτι βρίσκονται οι δύο ληστές. Ο ένας ληστής είναι η παραλλαγή Δέλτα και ο άλλος η Όμικρον.

Τον πρώτο ληστή ο μικρούλης τον εξουδετερώνει με ένα κουτί, που για τις ανάγκες του βίντεο είναι το όπλο του εμβολιασμού, ενώ τον δεύτερο – την Όμικρον δηλαδή – με την ενισχυτική δόση.

Το έξυπνο βίντεο έχει γίνει viral

"This is my body, I have to defend it!"



Reminder: Being vaccinated and boosted is your best line of defense against severe illness from COVID-19.



