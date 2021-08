Η υπουργός έδινε συνέντευξη και ο γιος της εισέβαλε στο δωμάτιο με καρότο σε σχήμα παράξενο

Εκείνη η στιγμή που κάνεις μια LIVE συνέντευξη μέσω Zoom & ο γιος σου μπαίνει στο δωμάτιο φωνάζοντας και κρατώντας ένα παραμορφωμένο καρότο που έχει το σχήμα ενός ανδρικού μέλους του σώματος

Ναι, παραλίγο να παλέψουμε για ένα καρότο on camera, και ναι, γελάω με αυτό τώρα, αλλά δεν γελούσα εκείνη τη στιγμή!

Σημείωση για τον εαυτό μου: Δεν θα αγοράσω ποτέ ξανά τη συσκευασία με τα καρότα σε περίεργο σχήμα

Υπουργός στη Νέα Ζηλανδία έγινε ένα ακόμη δημόσιο πρόσωπο που βρέθηκε σε δύσκολη θέση από ένα ατυχές περιστατικό που αφορούσε μια βιντεοκλήση, αφού η ζωντανή τηλεοπτική της συνέντευξη διακόπηκε από τον γιο της, ο οποίος μπήκε στην αίθουσα ενθουσιασμένος κρατώντας ένα καρότο σε… σχήμα φαλλού!

Η Carmel Sepuloni, υπουργός Κοινωνικής Ανάπτυξης, έδινε ζωντανή συνέντευξη μέσω Zoom στο Radio Samoa, όταν ο χαμογελαστός γιος της εισέβαλε από την πόρτα πίσω της, κρατώντας ένα καρότο με περίεργο σχήμα που προφανώς είχε βρει ανάμεσα στα ψώνια από το μανάβικο.

