Έλουσε τον σύντροφό της με καυτό νερό την ώρα που κοιμόταν και το ανέβασε στο ίντερνετ

Μια γυναίκα από το Ιλινόις των ΗΠΑ κατηγορείται ότι έχυσε μια κατσαρόλα με καυτό νερό πάνω στον σύντροφό της, την ώρα που εκείνος κοιμόταν στον καναπέ.

Αφού βιντεοσκόπησε το όλο τραγικό γεγονός, το ανέβασε κατόπιν στα κοινωνικά μέσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας την Τρίτη.

Η Alexis Sykes όχι μόνο δεν τον βοήθησε, αλλά όσο εκείνος ούρλιαζε από τον πόνο καθόταν και κοιτούσε πώς πήγαινε η ανάρτησή της στο Snapchat.

«Νιώθω κάπως άσχημα τώρα γιατί υπέστη εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού από το πρόσωπο ως τη μέση και τώρα τρέχει στα επείγοντα. Αλλά τι να κάνεις;», έγραψε η 22χρονη, σημειώνοντας με νόημα: «έκλαιγε και με ικέτευε να τον πάω στο νοσοκομείο», όπως έγραψε κάτω από το βίντεο.

Ο εισαγγελέας της κομητείας, Robert Berlin, δήλωσε μάλιστα πως η Sykes είχε κρύψει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του πριν την επίθεση που σημειώθηκε στις 2 Ιανουαρίου.

Εκείνος κατάφερε να τα βρει και οδήγησε μόνος του ως το πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου εισήχθη για τα βαριά εγκαύματά του. Η εισαγγελία δεν παραθέτει κίνητρο για την επίθεση, η Sykes συνελήφθη ωστόσο στο Μισισίπι στις 19 Ιανουαρίου και εκδόθηκε στο Ιλινόις για να δικαστεί.

Κρατείται με εγγύηση 500.000 δολαρίων και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο τον Μάρτιο…

