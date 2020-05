Κούκλες βιτρίνας, με ενδιαφέρουσα ενδυμασία πέτυχαν την κοινωνική αποστασιοποίηση

Ευφυή και καινοτόμο τρόπο ανακάλυψε το εστιατόριο στην Ουάσιγκτον για να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες λόγω πανδημίας αποστάσεις μεταξύ των πελατών: συνεργάστηκε με το Design Foundry και το Signature Theatre για να γεμίσει τα τραπέζια με κούκλες βιτρίνας, με ενδιαφέρουσα ενδυμασία.



Λόγω των περιορισμών στη χωρητικότητα του ρεστοράν, ο σεφ και ιδιοκτήτης Patrick O'Connell -προσφάτως, εμφανίστηκε σε ντοκιμαντέρ στο PBS- αποφάσισε ότι τα άδεια τραπέζια θα «"ενδυθούν", θεατρικά, με μανεκέν». Τα κοστούμια και το μέικ απ έχουν αναλάβει τα Design Foundry και Signature Theatre. «Πάντα με τραβούσαν τα μανεκέν - ποτέ δεν διαμαρτύρονται για το παραμικρό» τόνισε ο O'Connell. «Όταν χρειάστηκε να επιλύσουμε το πρόβλημα της κοινωνικής αποστασιοποίησης και να μειώσουμε κατά το ήμισυ τη χωρητικότητα του εστιατορίου μας, η λύση ήταν προφανής - να το γεμίσουμε με κούκλες βιτρινών, με ενδιαφέρουσα ενδυμασία. Αυτό θα άφηνε αρκετό χώρο μεταξύ των πελατών και θα γεννούσε μερικά χαμόγελα και θα έδινε ευκαιρία για διασκεδαστικές φωτογραφίες».



«Όταν μας πλησίασαν από το "Inn at Little Washington" με την ιδέα να ενδύσουμε μανεκέν, σκεφτήκαμε ότι για αυτούς θα ήταν ένας διασκεδαστικός και δημιουργικός τρόπος να συμμορφωθούν με τις οδηγίες κοινωνικής αποστασιοποίησης» είπε η Maggie Bolland, διαχειριστική διευθύντρια του Signature Theatre. Και ο Frederick Deben, που διαχειρίζεται το κατάστημα κοστουμιών στο Signature, στρώθηκε να ανασύρει ενδύματα και αξεσουάρ για να ντύσει τα μανεκέν στο ύφος της δεκαετίας του 1940.



Ο σεφ και ιδιοκτήτης βραβεύθηκε πέρυσι με το James Beard Lifetime Achievement Award και το National Humanities Medal και, με την επαναλειτουργία του Inn at Little Washington στις 29 Μαΐου, η καινούργια του ευφυής ιδέα θα εδραιώσει τη φήμη του.