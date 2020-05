Ωραίος είμαι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ που δέησε να φορέσει μάσκα

Το εργοστάσιο της Ford στο Μίσιγκαν επισκέφθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όπου τον απαθανάτισαν να φορά προστατευτική μάσκα για τον κορωνοϊό για πρώτη φορά. Όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε γιατί δεν φορούσε μάσκα είχε πει πως δεν σκοπεύει να το κάνει μπροστά στους δημοσιογράφους, για να μην τους «δώσει την ικανοποίηση».

Λίγο αργότερα επέδειξε στους δημοσιογράφους τη μάσκα του, χωρίς να τη βάλει. «Μου αρέσει πολύ. Ειλικρινά, νομίζω είμαι πιο ωραίος με τη μάσκα», είπε.

President Trump wears a mask during his tour of the Ford Rawsonville Components Plant in Ypsilanti, Michigan, where ventilators, masks and other medical supplies are being manufactured. https://t.co/UCqBVUEuBZ



Anonymous pic.twitter.com/eiIFVNPVIh