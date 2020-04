Αν βγείτε έξω, θα μπω μέσα! Αστυνομικός ντύθηκε κορονοϊός για να επιβάλει περιορισμό των μετακινήσεων

Μπορεί οι Απόκριτες να πέρασαν αλλά αυτό δεν εμπόδισε έναν ευφάνταστο αστυνομικό στην Ινδία να ντυθεί.... κορωνοϊός για να γίνει πιο πειστικός απέναντι στους συμπολίτες του ώστε να τηρήσουν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας που έχουν επιβληθεί στην χώρα των 1,3 δισ. κατοίκων.



Ετσι ο Ινδός αστυνομικός Rajesh Babu, στην Τσενάι, πρωτεύουσα του ινδικού κρατιδίου Ταμίλ Ναντού αποφάσισε να επιβάλλει τον νόμο φορώντας ειδικά κατασκευασμένο κράνος στο οποίο απεικονίζεται ο κορωνοϊός. Το κράνος έχει πολλές κόκκινες ακίδες με βολβούς στις άκρες τους και οι φωτογραφίες έχουν γίνει viral στο Διαδίκτυο.



Την ιδέα είχε ο καλλιτέχνης B Gowtham -ιδρυτής τής, με έδρα την Τσενάι, οργάνωσης Art Kingdom- αφότου παρατήρησε ότι οι κάτοικοι της πόλης δεν τηρούσαν τα μέτρα προστασίας. «Ο κόσμος δεν προσέχει αρκετά τα θέματα υγείας» δήλωσε, στο Australian Breaking News Today, ο καλλιτέχνης. «Έχουμε οδηγίες από την κυβέρνηση να μην βγαίνουμε έξω. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε κόσμο να περιφέρεται χωρίς το κατάλληλο υλικό προστασίας, χωρίς μάσκες» τόνισε. Θεώρησε ότι ο κόσμος δεν παίρνει στα σοβαρά τον ιό επειδή είναι αόρατος. Κι αποφάσισε να κάνει κάτι ώστε να τον βλέπουν να έρχεται καταπάνω τους. Τότε «θα φοβηθούν», είπε. Πήγε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. «Δούλευαν ασταμάτητα και θέλησα να ελαφρύνω το βάρος τους και να κάνω τους ανθρώπους περισσότερο συνειδητούς» εξήγησε, και αφού εξασφάλισε την υποστήριξή τους στρώθηκε στη δουλειά. Μιας και όλα τα καταστήματα ήταν κλειστά, αυτοσχεδίασε: χρησιμοποίησε εφημερίδες και χαρτί υγείας για να κατασκευάσει το κράνος και το έδωσε στον αστυνόμο Rajesh Babu. Ο οποίος ενθουσιάστηκε. Ντύθηκε κορωνοϊός και όταν χρειαστεί απειλεί: «Αν βγείτε έξω, θα μπω μέσα».

Indian Police Officer Goes Viral Wearing Coronavirus Helmet To Help Raise Awareness of Staying Home https://t.co/AoOjqIm22T pic.twitter.com/W1GCWlhR2T