Έσπασε την καραντίνα, ταξίδεψε 112 μίλια μακριά αλλά το χειρότερο βρίσκονταν στο πορτ μπαγκάζ

Μπροστά σε μία τρομερή ανακάλυψη βρέθηκαν αστυνομικοί, όταν σταμάτησαν ένα αυτοκίνητο. Όπως αποδείχθηκε, ο οδηγός είχε «σπάσει» την καραντίνα, προκειμένου να παραλάβει πράγματα που είχε αγοράσει μέσω διαδικτύου, αλλά δεν μπορούσε να τα αποκτήσει λόγω της απαγόρευσης.



Έτσι, αποφάσισε να φύγει από το σπίτι του, να ταξιδέψει 112 μίλια μακριά, ούτως ώστε να τα παραλάβει ο ίδιος. Όμως, κατά την επιστροφή στο σπίτι του, η Αστυνομία τον σταμάτησε και του έκανε έλεγχο, όπου διαπιστώθηκε πως είχε βγει χωρίς άδεια. Ωστόσο, η ανακάλυψη ήταν στο πορτ μπαγκάζ.

Ο οδηγός έφυγε από το Κόβεντρι με προορισμό το Σάλτσφορντ. Ο λόγος του ταξιδιού ήταν να αποκτήσει τα προϊόντα που είχε αγοράσει online. Αυτά ήταν κάποια παράθυρα

Κατά την επιστροφή, η Αστυνομία τον σταμάτησε. Αλλά το χειρότερο ήταν στο πορτ μπαγκάζ

Καθώς είχε βάλει την γυναίκα του που δεν χωρούσε στο αυτοκίνητο

A driver has travelled from Coventry to Salford to collect a £15 EBay purchase of windows. His wife could not fit in the vehicle so she was travelling in the boot for the return journey when stopped on the M6 Cheshire. The driver was given a TOR for the offence.