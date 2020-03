Κορονοϊός - Ιρλανδία: Παππούς γνωρίζει το νεογέννητο εγγόνι του από το παράθυρο -Τρεις γενιές σε κοινωνική απόσταση

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μια φωτογραφία, που δείχνει έναν ηλικιωμένο, ο οποίος αναγκάστηκε να συναντήσει τον εγγονό του για πρώτη φορά, πίσω από ένα παράθυρό, σε μια προσπάθεια να τον προστατεύσει από τον νέο κορωνοϊό.



Τη συγκινητική στιγμή, μοιράστηκε στο Twitter, η κόρη του άνδρα, η Εμμα από την Ιρλανδία. Στην ανάρτηση, εξηγεί ότι το μωρό είναι ο ανιψιός της, ο Faolán και πως ο νεαρός άνδρας που τον κρατά μέσα στο σπίτι, μπροστά από το παράθυρο, είναι ο αδερφός της, Míchéal.



Από την άλλη πλευρά του παραθύρου, στην αυλή του σπιτιού, βλέπουμε τον περήφανο μπαμπά του Míchéal να κοιτάζει χαμογελαστός και γεμάτος τρυφερότητα τον εγγονό του, για πρώτη φορά.



Τo γλυκό αυτό στιγμιότυπο απαθανάτισε η μητέρα του αγοριού, η οποία επίσης λέγεται Έμμα. Η συνονόματη θεία του μωρού, που ανέβασε τη φωτογραφία, έγραψε: «Τρεις γενιές κοινωνικής αποστασιοποίησης, καθώς ο μπαμπάς μου συναντά τον εγγονό του για πρώτη φορά».



Δείτε τη συγκινητική ανάρτηση:





Three generations of social distancing as my dad meets his grandson for the first time pic.twitter.com/uyHHgBBXxb