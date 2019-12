Τριντό για το θάψιμο στον Τραμπ: Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε και μίνι αυτοκριτική

Όποιος κατάλαβε τι ήθελε να πει ο Τζάστιν Τριντό όταν κλήθηκε να απαντήσει για το… θάψιμο στον Ντόναλντ Τραμπ, κερδίζει γεύμα με τον Αμερικανό πρόεδρο. Γιατί η προσπάθεια του Καναδού πρωθυπουργού να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα ήταν μια παταγώδης αποτυχία!



Το video που δείχνει τον Τριντό να κοροϊδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Μπόρις Τζόνσον, παρουσία της πριγκίπισσας Άννας και του Ολλανδού πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε έγινε… viral και επισκίασε λίγο ακόμη και την ίδια τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.



Κι αν η «απάντηση» του Εμανουέλ Μακρόν στο ερώτημα του Τραμπ «θέλεις μαχητές του ISIS (σ.σ. να επαναπατριστούν στη Γαλλία)» ήταν, κατά τον Αμερικανό πρόεδρο «η καλύτερη μη απάντηση που άκουσα ποτέ», τότε τα όσα είπε ο Τζάστιν Τριντό όταν τον ρώτησαν για το θάψιμο στο Μπάκιγχαμ την ξεπερνάει… μακράν!



Διότι ο Καναδός πρωθυπουργός «συνελήφθη» από τα μικρόφωνα κατά τη δεξίωση στο Παλάτι, να κράζει τον Ντόναλντ Τραμπ για τις μακροσκελείς και αυθόρμητες συνεντεύξεις Τύπου «χωρίς ουσία» και για τα λεγόμενα του Αμερικανού προέδρου που αφήνουν τους συνεργάτες του με το στόμα ανοιχτό.



Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε, χαρακτήρισε τον Τριντό «διπρόσωπο» και σε μια έμμεση απάντηση, ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη τελευταία συνέντευξη Τύπου για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μοιραία ήταν και η σειρά του πρωθυπουργού του Καναδά να ερωτηθεί. Κι αυτό που απάντησε, απλά ήταν μια προσπάθεια, απολύτως αποτυχημένη, να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.



Ήταν δεδομένο ότι ο Τριντό να προσπαθούσε να υποβαθμίσει τα όσα ακούγεται να λέει στο video. Και είπε πως εξεπλάγη ευχάριστα (!) με τις εξελίξεις στη συνάντηση που είχε με τον Τραμπ. Τριντό Τραμπ



«Είχαμε μια φανταστική συνάντηση χθες μεταξύ εμού και του προέδρου… Χθες τη νύχτα, έκανα μια αναφορά στο γεγονός ότι υπήρξε μια μη προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τη συνάντησή μου με τον πρόεδρο Τραμπ, με χαρά συμμετείχα σε αυτή, όμως ήταν σίγουρα αξιοσημείωτη», είπε ο Τριντό. Αυτή ήταν η απάντηση του στην ερώτηση αν ζήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ για το σχόλιό του. Τριντό Τραμπ



Και σε μια προσπάθεια αυτοκριτικής, ο Τζάστιν Τριντό παραδέχτηκε ότι μάλλον και στους δικούς του συνεργάτες έπεσαν τα… σαγόνια (όπως κι εκείνων του Τραμπ) για όσα είπε στο Μπάκιγχαμ…



«Εκπλαγήκαμε όλοι και νομίζω με χαρά μάθαμε ότι η επόμενη G7 θα διεξαχθεί στο Καμπ Ντέιβιντ, νομίζω ότι ήταν μια μη προγραμματισμένη ανακοίνωση… και νομίζω ότι κάθε ηγέτης έχει ομάδες των οποίων πού και πού τα σαγόνια πέφτουν μπροστά σε μη προγραμματισμένες ανακοινώσεις, όπως το ίδιο το βίντεο για παράδειγμα» σημείωσε ο πρωθυπουργός του Καναδά.



Δείτε την απάντηση του Τζάστιν Τριντό για τον Ντόναλντ Τραμπ

