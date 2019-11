Η φωτογραφία του παππού με την τελευταία του μπύρα που έγινε viral

Μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική ιστορία κάνει τον γύρο του διαδικτύου και αφορά μια οικογένεια που έχασε τον πατέρα και παππού της



Πρόκειται για έναν 87χρονο ο οποίος όπως έγραψε σε ανάρτηση του ο εγγονός του ήταν πάντα υγιής ωστόσο την Κυριακή ένιωσε ότι έρχεται το τέλος



Κάλεσε λοιπόν τα εγγόνια και τα παιδιά του γύρω του για να τους προετοιμάσει και να μοιραστεί όπως αποδείχθηκε την τελευταία του μπύρα, μαζί με τους αγαπημένους του στο κρεβάτι του νοσοκομείου.



Λίγες ώρες αργότερα, ο 87χρονος, Νόρμπερτ Σεμ από το Απλετον του Ουισκόνσιν άφησε την τελευταία του πνοή



«Ο παππούς μου ήταν σχεδόν πάντα υγιής όσο ζούσε. Ωστόσο, την περασμένη Κυριακή στο νοσοκομείο ένιωσε ότι το τέλος πλησιάζει. Κάλεσε τα εγγόνια γύρω του για να τους πει ότι δεν αισθάνεται πια καλά. Βγάλαμε αυτή τη φωτογραφία την Τρίτη το βράδυ και μετά πέθανε. Επασχε από καρκίνο του παχέος εντέρου», έγραψε στα social media o Ανταμ, εγγονός του 87χρονου.



Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η οικογένεια δέχθηκε πληθώρα μηνυμάτων στα οποία άγνωστοι εξέφραζαν τα συλλυπητήριά τους για τον χαμό του 87χρονου



Μέχρι ώρας η φωτο έχει περισσότερα από 4.000 σχόλια, 31.000 retweets και 321.000 favs.



Τη φωτογραφία που έγινε viral τράβηξε ο γιος του 87χρονου, Τομ και την έστειλε στο «οικογενειακό» Whatsapp.





My grandfather passed away today.



Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW