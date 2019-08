Νόμιζε ότι πήγαινε βόλτα αλλά τον πήγε για καθαρισμό δοντιών: Η απίθανη αντίδρασή του

Viral έχει γίνει το βίντεο ενός σκύλου που φαίνεται πως θύμωσε πολύ με την ιδιοκτήτριά του αφού εκείνη τον πήγε στον κτηνίατρο για καθαρισμό δοντιών.

Ο Φριτζ, ένα Λαμπραντόρ δύο χρονών από το Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, αρνείται να κοιτάξει προς το μέρος της Μπρετ Μόρτιμε στην επιστροφή από τον κτηνίατρο, κάνοντάς της... μούτρα μέσα στο αυτοκίνητο.

Η ίδια κατέγραψε την ξεκαρδιστική του αντίδραση με την κάμερα του κινητού της και ο Φριτζ έγινε viral, με τους χρήστες του Twitter να του συμπαραστέκονται.

Η ίδια μίλησε στο Live 13 εξηγώντας πως ο σκύλος έπρεπε να πάει για καθαρισμό για να μην έχει προβλήματα με τα δόντια του και πως όταν γύρισε να τον πάρει δεν ήταν χαρούμενος που την έβλεπε.

«Αισθάνθηκα άσχημα αλλά έγινε για το καλό του», σημειώνει.

Ο Φριτζ τελικά την συγχώρησε αφού τον πήγε μια βόλτα πριν γυρίσουν σπίτι και πλέον φαίνεται πως το έχει ξεχάσει.

Fritz being mad bc I took him to the dentist: a thread pic.twitter.com/3FGtx265CI