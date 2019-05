Ο 5χρονος Άχμεντ, που έχασε το πόδι του στον πόλεμο, χορεύει με το νέο προσθετικό μέλος του

Το βίντεο διάρκειας περίπου 20 δευτερολέπτων, αναρτήθηκε στο Twitter thn Δευτέρα και το έχουν δει πάνω από 1 εκατ. φορές.



Πρωταγωνιστής ο Άχμεντ Σάγιεντ Ραχμάν, ηλικίας 5 ετών, που χορεύει ενθουσιασμένος, σε ένα ορθοπεδικό κέντρο του Ερυθρού Σταυρού στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, υπό τις επευφημίες και την ενθάρρυνση του ιατρικού προσωπικού και των υπολοίπων ασθενών.

«Δεν σταματάει να χορεύει και να επιδεικνύει τη χαρά του που απέκτησε ένα προσθετικό μέλος για το πόδι του», το οποίο είχε ακρωτηριαστεί ακριβώς κάτω από το γόνατο, περιγράφει η μητέρα του παιδιού Ραΐσα, την οποία συνάντησε το Γαλλικό Πρακτορείο στο ιατρικό κέντρο.





Ahmad received artificial limb in @ICRC_af Orthopedic center, he shows his emotion with dance after getting limbs. He come from Logar and lost his leg in a landmine. This is how his life changed and made him smile. pic.twitter.com/Sg7jJbUD2V