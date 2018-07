Απίστευτη η αντίδραση της Μελάνια μετά τη χειραψία με τον Πούτιν!

«Όλα τα λεφτά» είναι το ύφος της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, λίγα δευτερόλεπτα αφότου έχει ανταλλάξει χειραψία και μερικές κουβέντες με το Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.



Κατά τη χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, το Πρώτο Ζευγάρι των ΗΠΑ υποδέχθηκε μαζί τον Ρώσο πρόεδρο, λίγο πριν οι δύο ηγέτες προχωρήσουν σε κατ' ιδίαν συνομιλίες.



Η κάμερα συνέλαβε τη Μελάνια λίγο μετά τη χειραψία, όταν γυρίζει προς τους δημοσιογράφους και το ύφος της είναι πραγματικά τρομακτικό, καθώς το χαμόγελο εξαφανίζεται και αντικαθίσταται από γκριμάτσα σχεδόν τρόμου.



Δείτε το βίντεο διά του λόγου το αληθές:

OMG I was looking for this all day - they finally just showed it on MSNBC

Watch her face!! pic.twitter.com/nBSEKshhlJ