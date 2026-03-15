Τι να φυτέψετε τον Μάρτιο: 6 φυτά και βότανα για ένα ανθισμένο μπαλκόνι

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας των μεγάλων αλλαγών και η πραγματικότητα είναι ότι χρειαζόμαστε φυτά «πολεμιστές» που αντέχουν τόσο στον ήλιο όσο και στις ξαφνικές παγωνιές.

Τα 6 κορυφαία φυτά για τώρα

Πανσέδες: Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του Μαρτίου. Αντέχουν στο κρύο και προσφέρουν υπέροχα χρώματα που διαρκούν μέχρι τις πρώτες ζέστες.

Πελαγόνια (Γεράνια): Κλασική και αξεπέραστη επιλογή. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και ξεκινούν την ανθοφορία τους τώρα, αρκεί να έχουν αρκετό φως.

Δεντρολίβανο: Ένα βότανο που δεν πρέπει να λείπει από κανένα μπαλκόνι. Είναι σχεδόν αθάνατο, μυρίζει υπέροχα και χρησιμοποιείται άμεσα στην κουζίνα.

Λεβάντα: Αντέχει στην ξηρασία και τις απότομες αλλαγές. Η μυρωδιά της δρα χαλαρωτικά και απομακρύνει τα πρώτα ενοχλητικά έντομα.

Πετούνιες: Αν το μπαλκόνι σας είναι ηλιόλουστο, οι πετούνιες θα γεμίσουν τον χώρο με χρώμα. Χρειάζονται όμως τακτικό πότισμα καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία.



Μέντα/Δυόσμος: Φυτέψτε τα τώρα σε δικές τους γλάστρες (επειδή απλώνονται γρήγορα). Λατρεύουν την υγρασία και θα σας χαρίσουν δροσιά όλο το καλοκαίρι.

Το μυστικό της επιτυχίας

Μην βιαστείτε να ποτίζετε υπερβολικά αν ο καιρός είναι ακόμα υγρός. Το σημαντικότερο είναι η καλή αποστράγγιση στη γλάστρα ώστε να μην σαπίσουν οι ρίζες από τις απότομες βροχές του Μαρτίου.

Εσείς προτιμάτε να γεμίζετε το μπαλκόνι σας με λουλούδια για το χρώμα ή με βότανα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο μαγείρεμα;

