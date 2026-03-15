Τέλος στον εφιάλτη: Το απλό μυστικό για να κρατήσετε τις μπανάνες και τα φρούτα φρέσκα για εβδομάδες

Αν έχετε κουραστεί να πετάτε μαυρισμένες μπανάνες και μαλακά φρούτα δύο μέρες μετά το σούπερ μάρκετ, η είδηση που θα αλλάξει την κουζίνα σας είναι εδώ. Η πραγματικότητα είναι ότι η σωστή αποθήκευση μπορεί να τριπλασιάσει το χρόνο ζωής των φρέσκων προϊόντων σας, εξοικονομώντας σας δεκάδες ευρώ κάθε μήνα.

Η «χρυσή» συμβουλή για τις μπανάνες

Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι να αφήνουν τις μπανάνες εκτεθειμένες στο μπολ των φρούτων:

Το κόλπο με τη μεμβράνη: Τυλίξτε το κοτσάνι της μπανάνας (εκεί που ενώνονται) σφιχτά με διάφανη μεμβράνη. Αυτό εμποδίζει την απελευθέρωση του αερίου αιθυλενίου, το οποίο επιταχύνει την ωρίμανση.

Τυλίξτε το κοτσάνι της μπανάνας (εκεί που ενώνονται) σφιχτά με διάφανη μεμβράνη. Αυτό εμποδίζει την απελευθέρωση του αερίου αιθυλενίου, το οποίο επιταχύνει την ωρίμανση. Απομόνωση: Κρατήστε τις μπανάνες μακριά από άλλα φρούτα, καθώς το αιθυλένιο που εκπέμπουν θα κάνει και τα υπόλοιπα φρούτα να σαπίσουν γρηγορότερα.

Πώς να σώσετε τα υπόλοιπα φρούτα του ψυγείου

Φράουλες και μούρα: Μην τα πλένετε ποτέ πριν τα βάλετε στο ψυγείο. Η υγρασία είναι ο νούμερο ένα εχθρός τους.



Μην τα πλένετε ποτέ πριν τα βάλετε στο ψυγείο. Η υγρασία είναι ο νούμερο ένα εχθρός τους. Μήλα: Κρατήστε τα σε δροσερό μέρος, αλλά μακριά από φυλλώδη λαχανικά, καθώς θα τα κάνουν να κιτρινίσουν.

Κρατήστε τα σε δροσερό μέρος, αλλά μακριά από φυλλώδη λαχανικά, καθώς θα τα κάνουν να κιτρινίσουν. Χαρτί κουζίνας: Τοποθετήστε ένα φύλλο χαρτί κουζίνας μέσα στα σκεύη με τα φρούτα για να απορροφά την περιττή υγρασία.

