Η μέθοδος των 10 λεπτών: Πώς θα εξαφανίσετε την ακαταστασία από το σαλόνι πριν το μεσημεριανό

Ποιος θα φανταζόταν ότι η διαφορά ανάμεσα σε ένα χαοτικό σαλόνι και έναν χώρο που εκπέμπει ηρεμία είναι μόλις 600 δευτερόλεπτα; Είναι εκείνη η γνώριμη στιγμή του Σαββατοκύριακου: το μεσημεριανό φαγητό είναι σχεδόν έτοιμο, αλλά οι καναπέδες είναι «πνιγμένοι» σε ρούχα, το τραπεζάκι του σαλονιού γεμάτο κούπες και το πάτωμα γεμάτο αντικείμενα που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Αντί να ξεκινήσετε μια γενική καθαριότητα που θα σας κρατήσει μακριά από το τραπέζι για ώρες, υπάρχει μια στρατηγική που οι ειδικοί της οργάνωσης ονομάζουν «Micro-Tidying».

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη από ένα απλό συμμάζεμα. Το σαλόνι είναι η καρδιά του σπιτιού και η οπτική «βαβούρα» επηρεάζει άμεσα τη διάθεσή μας. Όταν ο χώρος γύρω μας είναι φορτωμένος, ο εγκέφαλός μας δυσκολεύεται να κάνει «shutdown» και να απολαύσει την ηρεμία του γεύματος. Η μέθοδος των 10 λεπτών δεν στοχεύει στην τελειότητα, αλλά στην οπτική γαλήνη.

Η στρατηγική του «Σάκου Διάσωσης»

Το μυστικό για να τα καταφέρετε σε χρόνο ρεκόρ δεν είναι να βάλετε κάθε μικροαντικείμενο στη μόνιμη θέση του, αλλά να καθαρίσετε το οπτικό πεδίο. Πάρτε ένα καλάθι, μια κούτα ή ακόμα και μια σακούλα και περάστε από το σαλόνι σαν «σίφουνας». Οτιδήποτε δεν ανήκει οργανικά στον χώρο –από τηλεχειριστήρια και φορτιστές μέχρι περιοδικά και παιχνίδια– μπαίνει μέσα στο καλάθι.

Μην σταματήσετε για να τα ταξινομήσετε τώρα. Το καλάθι μεταφέρεται προσωρινά σε ένα άλλο δωμάτιο ή μέσα σε μια ντουλάπα. Με αυτή την κίνηση, κερδίζετε αμέσως το 70% της μάχης. Το σαλόνι δείχνει ακαριαία πιο μεγάλο και πιο καθαρό, επιτρέποντάς σας να εστιάσετε στις δύο κινήσεις που «κλειδώνουν» το αποτέλεσμα: το ίσιωμα των μαξιλαριών του καναπέ και το άνοιγμα των παραθύρων για φρέσκο αέρα.

Η δύναμη των «Κενών Επιφανειών»

Αφού απομακρύνετε τα περιττά, αφιερώστε τα τελευταία δύο λεπτά στις επίπεδες επιφάνειες. Το τραπεζάκι του σαλονιού και ο μπουφές είναι οι «μαγνήτες» της ακαταστασίας. Ένα εντελώς καθαρό τραπέζι, με ίσως μόνο ένα βάζο ή ένα κερί, στέλνει σήμα στο υποσυνείδητο ότι ο χώρος είναι υπό έλεγχο.

Αντικαταστήστε τα πολλά μικροδιακοσμητικά με ένα μεγαλύτερο αντικείμενο που τραβάει το βλέμμα. Αυτή η απλή αλλαγή δημιουργεί την ψευδαίσθηση της τάξης, ακόμα κι αν μέσα στα συρτάρια επικρατεί ακόμα χάος. Μόλις το ρολόι δείξει 10 λεπτά, το σαλόνι σας θα είναι έτοιμο να φιλοξενήσει το μεσημεριανό σας γεύμα, προσφέροντάς σας την ηρεμία που δικαιούστε μετά από μια κουραστική εβδομάδα.

