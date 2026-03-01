Μάρτης: Γιατί φοράμε το βραχιολάκι με την κόκκινη και άσπρη κλωστή;

Καθώς ο Μάρτιος σηματοδοτεί την έναρξη της άνοιξης, οι παραδόσεις μας θυμίζουν τις βαθιές ρίζες που έχουμε σε αρχαία έθιμα. Ένα από τα πλέον αγαπημένα είναι το βραχιολάκι του «Μάρτη», που φτιάχνεται από κόκκινη και άσπρη κλωστή και φοριέται στον καρπό για προστασία από τον ήλιο.

Η προέλευση του «Μάρτη»

Το έθιμο του «Μάρτη» έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα. Πιστεύεται ότι προέρχεται από τα Ελευσίνια Μυστήρια, όπου οι συμμετέχοντες έδεναν μια κλωστή, γνωστή ως Κρόκη, στο δεξί χέρι και στο αριστερό πόδι τους. Η λέξη «Μάρτης» συνδέεται με τον θεό του πολέμου, Άρη, γνωστό ως Mars στα λατινικά.

Στην Αρχαιότητα, ο Μάρτιος ήταν ο πρώτος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου και αντιστοιχούσε με τον Ελαφηβολιώνα των Αρχαίων Ελλήνων. Στο Βυζάντιο, η 1η Μαρτίου γιορταζόταν με ιδιαίτερες δραστηριότητες, όπως τα «χελιδονίσματα», όπου τα παιδιά έφτιαχναν ομοιώματα χελιδονιών και τραγουδούσαν από σπίτι σε σπίτι.

Τι συμβολίζει το χρώμα και το υλικό

Η κόκκινη και άσπρη κλωστή του «Μάρτη» δεν είναι τυχαία. Το κόκκινο συμβολίζει τη ζωή και τη δύναμη, ενώ το άσπρο την αγνότητα και την καθαρότητα. Συνδυάζοντας αυτά τα δύο χρώματα, το βραχιολάκι θεωρείται ότι αποτρέπει τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου που εμφανίζεται πιο δυνατός την άνοιξη.

Η σύγχρονη εφαρμογή του εθίμου

Σήμερα, το έθιμο παραμένει ζωντανό σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Οι μητέρες φορούν το βραχιολάκι στα παιδιά τους την 1η Μαρτίου και το διατηρούν μέχρι να δουν το πρώτο χελιδόνι ή να τελειώσει ο μήνας. Σε κάποιες περιοχές, το βραχιολάκι αφήνεται πάνω σε τριανταφυλλιές για να το πάρουν τα πουλιά και να χτίσουν τη φωλιά τους ή καίγεται κατά την Ανάσταση.

Ο «Μάρτης» σε άλλες χώρες

Το έθιμο του «Μάρτη» δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα. Συναντάται επίσης στην Αλβανία, όπου είναι γνωστό ως Βερόρε, και σε άλλες βαλκανικές χώρες. Αν και οι παραλλαγές και οι ονομασίες διαφέρουν, η ουσία του εθίμου παραμένει η ίδια: η προστασία και η αναγέννηση.

Ο «Μάρτης» είναι ένα παράδειγμα πώς παλιοί μύθοι και παραδόσεις συνεχίζουν να επιβιώνουν στο σύγχρονο κόσμο, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και υπενθυμίζοντάς μας την αξία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Διαβάστε ακόμα: Το «θαυματουργό» ρόφημα της γιαγιάς: Τζίντζερ, κανέλα, μέλι και λεμόνι για άμεση τόνωση