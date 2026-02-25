Ύπνος: Ο «κανόνας των 15 λεπτών» από νευροεπιστήμονα για ευκολότερο ξύπνημα

Η διαχείριση του ύπνου έχει καταστεί ένα από τα πλέον διαδεδομένα θέματα στη σύγχρονη κοινωνία. Η Αμερικανίδα νευροεπιστήμονας Wendy Suzuki, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, παρουσίασε την ιδέα του «κανόνα των 15 λεπτών», μια μέθοδο που υπόσχεται να διευκολύνει το πρωινό ξύπνημα. Η Suzuki παρουσιάζει αυτή τη στρατηγική ως λύση για όσους δυσκολεύονται να ξυπνήσουν νωρίς το πρωί, εξαιτίας της αδράνειας ύπνου.

Πώς λειτουργεί ο «κανόνας των 15 λεπτών»

Η μέθοδος προτείνει τη σταδιακή μετατόπιση του ωραρίου ύπνου κατά 15 λεπτά νωρίτερα κάθε βράδυ. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στο σώμα να προσαρμοστεί σταδιακά, μειώνοντας την αίσθηση κούρασης το πρωί. Σύμφωνα με το Johns Hopkins Medicine, η τεχνική αυτή είναι ένας ομαλός τρόπος για την επαναφορά του βιολογικού ρολογιού.

«Θέλετε να βελτιώσετε το πρόγραμμα του ύπνου σας; Δοκιμάστε να προσαρμόζετε σταδιακά την ώρα που ξαπλώνετε για ύπνο κατά 15 λεπτά νωρίτερα κάθε βράδυ. Φροντίστε να εκτίθεστε στο πρωινό ηλιακό φως και παραμείνετε συνεπείς στο πρόγραμμά σας, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα».

Η ευελιξία του βιολογικού ρολογιού

Η Suzuki επισημαίνει ότι το βιολογικό μας ρολόι δεν είναι αναλλοίωτο. Αν και οι γενετικοί παράγοντες επηρεάζουν την προτίμηση για πρωινή ή βραδινή δραστηριότητα, η καθημερινή έκθεση στο φως και οι ρουτίνες ύπνου μπορούν να επηρεάσουν το εσωτερικό ρολόι μας. Η ενσωμάτωση της πρωινής ηλιακής έκθεσης στην καθημερινότητα μπορεί να βοηθήσει στη μετατόπιση του χρονικού προφίλ του ύπνου.

Αναγνώριση του χρονοτύπου σας

Για να αναγνωρίσετε τον δικό σας χρονοτύπο, παρατηρήστε πότε νιώθετε φυσικά την επιθυμία να κοιμηθείτε και να ξυπνήσετε. Η Suzuki προτείνει μια προσέγγιση που περιλαμβάνει σταδιακές αλλαγές, επιτρέποντας στο σώμα να προσαρμοστεί χωρίς απότομες μεταβολές της καθημερινής ρουτίνας.

Τα πλεονεκτήματα του «πρωινού τύπου»

Όσοι καταφέρνουν να προσαρμοστούν στο πρωινό ξύπνημα απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια. Οι «πρωινοί τύποι» συχνά έχουν μεγαλύτερη ευκολία στην προσαρμογή σε τυπικά ημερήσια προγράμματα, ενώ η κοινωνία τους ευνοεί περισσότερο σε σχέση με τους «βραδινούς τύπους». Έχουν επίσης την τάση να έχουν περισσότερη ενέργεια στο πρώτο μισό της ημέρας.

Μια μελέτη σε πάνω από 3.100 άτομα ηλικίας 18 έως 35 ετών έδειξε ότι οι «πρωινοί τύποι» απολαμβάνουν καλύτερη κοινωνική υποστήριξη και αυξημένη ενσυνειδητότητα.

