Απώλεια βάρους σε 8 εβδομάδες: Τα «7 βήματα» που οδήγησαν στη μεταμόρφωση

Όταν η ζωή αλλάζει με τον ερχομό των παιδιών, οι παλιές συνήθειες μπορούν να ανατραπούν. Μια μητέρα από το Λονδίνο μοιράζεται την προσωπική της εμπειρία για το πώς κατάφερε να χάσει 5 κιλά σε μόλις 8 εβδομάδες, ανατρέποντας τη ζωή της προς το καλύτερο.

Η Alice Rickard, fitness coach και επιχειρηματίας, βρέθηκε αντιμέτωπη με την πρόκληση της απώλειας βάρους μετά τη γέννηση των διδύμων παιδιών της. Η ίδια περιγράφει το πώς η άσκηση, που κάποτε αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της, περιθωριοποιήθηκε λόγω επιλόχειου άγχους. Η Alice αναφέρει: «Πάντα ήμουν δραστήρια, αλλά μετά τη γέννα ένιωσα να χάνω τον εαυτό μου. Η γυμναστική έπαψε να είναι προτεραιότητα και τα κιλά αυξήθηκαν».

Η απόφαση για αλλαγή

Η Alice συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να αναλάβει δράση όταν δεν αναγνώριζε πλέον τον εαυτό της στον καθρέφτη. Βλέποντας άλλες γυναίκες να μοιράζονται τις ιστορίες επιτυχίας τους στον τομέα της απώλειας βάρους, αποφάσισε ότι μπορούσε και εκείνη να επιτύχει το ίδιο. «Αν άλλες γυναίκες μπορούν να πετύχουν να χάσουν βάρος και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, τότε γιατί όχι κι εγώ;» αναρωτήθηκε.

Το πλάνο των 7 βημάτων

Με το πλάνο των 7 βημάτων, η Alice κατάφερε να χάσει 5 κιλά σε 8 εβδομάδες. Σταδιακά, η επιτυχία της συνεχίστηκε, καθώς έχασε συνολικά 20 κιλά σε διάστημα ενός έτους. «Δεν χρησιμοποίησα ακραίες μεθόδους ή γρήγορες λύσεις», εξηγεί.

1.Σταδιακή προσαρμογή: Η Alice ξεκίνησε με μικρές αλλαγές στη διατροφή της, αποφεύγοντας τις ακρότητες.

2. Επαναφορά της άσκησης: Επανένταξε την άσκηση στην καθημερινότητά της με τρόπο που εξυπηρετούσε το νέο της πρόγραμμα.

3.Καθημερινή παρακολούθηση προόδου: Κατέγραφε την πρόοδό της για να διατηρήσει τη δέσμευσή της.

4. Υποστήριξη από το περιβάλλον: Αναζήτησε υποστήριξη από φίλους και το οικογενειακό της περιβάλλον.

5. Εστίαση στη δύναμη και την αντοχή: Προσέγγισε την άσκηση με στόχο την ενίσχυση των μυών και την αύξηση της αντοχής.

6. Διαχείριση άγχους: Ανέπτυξε τεχνικές για τη διαχείριση του άγχους που συνοδεύει τον νέο τρόπο ζωής της.

7. Αφοσίωση στο πλάνο: Η Alice επέμεινε στο πλάνο της, χωρίς να αλλάζει συνεχώς στρατηγική.

«Ξεκίνησα την κατάλληλη προπόνηση ενδυνάμωσης»

«Άρχισα να προπονούμαι σε ένα κλασικό γυμναστήριο bodybuilding, κάτι που στην αρχή με φόβιζε. Ήταν πολύ διαφορετικό από εκείνα που είχα συνηθίσει, αλλά οι βασικές αρχές ήταν σωστές: καταγραφή των κιλών, πρόθεση στην κίνηση και προοδευτική επιβάρυνση (progressive overload).

Το σώμα μου άλλαξε εντελώς. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι έλξεις (pull-ups). Στην αρχή δεν μπορούσα να κάνω ούτε μία, τώρα κάνω δέκα με άνεση.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπόνησής μου:

Δευτέρα: Πλάτη και ώμοι, συν 30 λεπτά τρέξιμο.

Τρίτη: Κάτω μέρος σώματος (γλουτοί και τετρακέφαλοι).

Τετάρτη: Ξεκούραση.

Πέμπτη: Γλουτοί και οπίσθιοι μηριαίοι.

Παρασκευή: Ξεκούραση.

Σάββατο: Core (κορμός) και αερόβιο (StairMaster).

Κυριακή: Αποθεραπεία (συχνά με παγόλουτρο ή κρύο μπάνιο)».

Η εμπειρία της Alice Rickard αποτελεί έμπνευση για όλους όσους επιθυμούν να κάνουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους χωρίς να καταφεύγουν σε ακραία μέτρα. Με πίστη και υπομονή, κάθε στόχος είναι εφικτός.

