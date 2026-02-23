Πέταγμα χαρταετού: Τι να κάνετε αν πιαστεί στα καλώδια της ΔΕΗ και οι χρυσοί κανόνες ασφαλείας

Το πέταγμα του χαρταετού είναι η στιγμή που η παράδοση συναντά την ελευθερία, όμως η πραγματικότητα μπορεί να γίνει επικίνδυνη σε κλάσματα δευτερολέπτου. Τα ηλεκτροφόρα καλώδια αποτελούν τον νούμερο ένα κίνδυνο της ημέρας, και μια λάθος κίνηση μπορεί να μετατρέψει τη γιορτή σε ατύχημα.

Αν ο χαρταετός σας «φλερτάρει» με το δίκτυο της ΔΕΗ, πρέπει να ξέρετε ακριβώς πώς να αντιδράσετε.

Αν ο χαρταετός μπλεχτεί στα καλώδια: Τι ΔΕΝ πρέπει να κάνετε

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Το ένστικτό μας λέει να τραβήξουμε τη σπάγκο για να ελευθερώσουμε τον αετό, αλλά αυτό είναι το πιο επικίνδυνο λάθος.

Μην τραβάτε το σπάγκο: Αν ο σπάγκος είναι βρεγμένος ή έχει μεταλλικά στοιχεία (όπως κάποια είδη διακοσμητικής κορδέλας), μπορεί να γίνει αγωγός του ηλεκτρισμού. Μην χρησιμοποιείτε αντικείμενα: Μην προσπαθήσετε να τον κατεβάσετε με ξύλα, κοντάρια ή σκάλες. Η τάση του ρεύματος μπορεί να «πηδήξει» ακόμα και χωρίς άμεση επαφή αν το αντικείμενο πλησιάσει πολύ. Μην σκαρφαλώνετε: Ποτέ μην ανεβαίνετε σε κολώνες, δέντρα ή στέγες που βρίσκονται κοντά σε καλώδια.

Η μόνη σωστή αντίδραση

Αυτό που δεν ειπώθηκε όσο συχνά θα έπρεπε, είναι ότι η ασφάλεια της ζωής σας αξίζει πολύ περισσότερο από έναν χαρταέτο των 5 ή 10 ευρώ.

Αφήστε τον σπάγκο: Μόλις δείτε ότι ο αετός πλησιάζει επικίνδυνα ή ακουμπά τα καλώδια, αφήστε τον σπάγκο να φύγει από τα χέρια σας.

Ειδοποιήστε τις αρχές: Καλέστε αμέσως τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ (11500 ή 2111900500) για να ενημερώσετε για το σημείο. Οι τεχνικοί είναι οι μόνοι αρμόδιοι να απομακρύνουν τον χαρταέτο με ασφάλεια.

Πού είναι το «ιδανικό» μέρος για πέταγμα;

Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, επιλέξτε ανοιχτούς χώρους όπως παραλίες, μεγάλους λόφους (π.χ. Φιλοπάππου, Σέιχ Σου) ή γήπεδα μακριά από οικισμούς.

Extra Tip για τους γονείς: Μάθετε στα παιδιά ότι αν ο χαρταέτος τους πέσει σε καλώδια, πρέπει να κάνουν δύο βήματα πίσω και να φωνάξουν εσάς. Η πρόληψη είναι ο μόνος τρόπος να παραμείνει το έθιμο μια όμορφη ανάμνηση.

Εσείς έχετε βρει το δικό σας «ασφαλές» σημείο για φέτος ή θα ρισκάρετε στις γειτονιές της πόλης;

Διαβάστε ακόμα: «Έχασα 15 κιλά σταματώντας τη δίαιτα»: Η ανατρεπτική εμπειρία της Lisa Valente