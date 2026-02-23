Η τέχνη της λαγάνας: Πώς θα ξεχωρίσετε την παραδοσιακή από την κατεψυγμένη και τα μυστικά για να μείνει φρέσκια

Η μυρωδιά της φρεσκοψημένης λαγάνας είναι η επίσημη «υπογραφή» της Καθαράς Δευτέρας. Σήμερα, οι φούρνοι σε όλη τη χώρα έχουν πάρει φωτιά από τα χαράματα, όμως η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη: η αυθεντική, χειροποίητη λαγάνα γίνεται όλο και πιο σπάνια, καθώς οι κατεψυγμένες εκδοχές κατακλύζουν την αγορά.

Αν θέλετε στο τραπέζι σας το παραδοσιακό ψωμί που θα μείνει νόστιμο μέχρι το βράδυ, πρέπει να ξέρετε τι να προσέξετε.

Πώς να αναγνωρίσετε την αυθεντική λαγάνα

Μια λαγάνα που ζυμώθηκε και πλάστηκε στο χέρι έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που η «βιομηχανική» παραγωγή δυσκολεύεται να αντιγράψει.

Το σχήμα και οι «δαχτυλιές»: Η παραδοσιακή λαγάνα είναι ελαφρώς ακανόνιστη στο σχήμα της. Οι χαρακτηριστικές λακκούβες στην επιφάνειά της πρέπει να φαίνεται ότι έχουν γίνει με τα δάχτυλα του αρτοποιού και όχι από μηχανικό πιεστήριο.

Η κόρα και το σουσάμι: Η αυθεντική λαγάνα είναι τραγανή εξωτερικά αλλά «ψωμένια» εσωτερικά. Το σουσάμι πρέπει να είναι άφθονο και καλά καβουρδισμένο, κολλημένο πάνω στη ζύμη και όχι να πέφτει με το παραμικρό άγγιγμα.

Το άρωμα: Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Η κατεψυγμένη λαγάνα συνήθως αναδύει μια οσμή που θυμίζει μαγιά ή πλαστικό, ενώ η φρέσκια μοσχοβολάει προζύμι και γλυκάνισο (αν έχει προστεθεί).

Γιατί η λαγάνα «λαστιχάρει»;

Αυτό που δεν ειπώθηκε όσο θα έπρεπε είναι ότι η λαγάνα είναι ένα ψωμί που «γερνάει» γρήγορα λόγω της έλλειψης λιπαρών ουσιών και του μεγάλου μεγέθους της. Αν μέχρι το απόγευμα η λαγάνα σας μοιάζει με λάστιχο, πιθανότατα περιέχει βελτιωτικά ζύμης ή δεν ψήθηκε σωστά.

Τα μυστικά για να μείνει φρέσκια:

Μην την κλείνετε σε πλαστική σακούλα: Όσο είναι ακόμα ζεστή ή χλιαρή, η πλαστική σακούλα δημιουργεί υγρασία και την μαλακώνει υπερβολικά. Προτιμήστε χάρτινη σακούλα ή τυλίξτε τη σε μια βαμβακερή πετσέτα. Το κόλπο της κατάψυξης: Αν περισσέψει, κόψτε την σε κομμάτια και βάλτε την στην κατάψυξη. Όταν τη χρειαστείτε, ραντίστε την με λίγο νερό και βάλτε την για 5 λεπτά στο φούρνο. Θα γίνει σαν καινούργια. Αποφύγετε το ψυγείο: Το ψυγείο είναι ο εχθρός της λαγάνας, καθώς επιταχύνει το «μπαγιάτεμα» της ψίχας.

Η λαγάνα δεν είναι απλώς ένα συνοδευτικό· είναι η βάση για τον ταραμά και τα θαλασσινά μας. Η επιλογή μιας καλής λαγάνας είναι η πρώτη κίνηση για ένα επιτυχημένο σαρακοστιανό τραπέζι.

Εσείς προτιμάτε την κλασική λεπτή και τραγανή λαγάνα ή εκείνη που είναι πιο αφράτη και θυμίζει ψωμί;

Διαβάστε ακόμα: Σπίτι, Ψυχολογία και Μακροζωία: Οδηγός για μια ποιοτική ζωή