Καθαρά Δευτέρα 2026: Τα «μυστικά» του σαρακοστιανού τραπεζιού που δεν πρέπει να χάσετε

Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στην Ελλάδα, με το παραδοσιακό τραπέζι να γεμίζει με νηστίσιμες λιχουδιές, γνωστές ως Κούλουμα. Ας δούμε τι δεν πρέπει να λείπει από το τραπέζι σας αυτή τη μέρα.

Η λαγάνα: Ο άρτος χωρίς προζύμι

Κυρίαρχη στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας είναι η λαγάνα, ένας άζυμος άρτος με επίπεδο σχήμα και πλούσιο σε σουσάμι. Η ιστορία της ξεκινά από την αρχαιότητα και συμβολίζει το «μάννα» που έδωσε ο Θεός στους Ισραηλίτες.

Ταραμοσαλάτα: Το απαραίτητο συνοδευτικό

Η ταραμοσαλάτα, παρασκευασμένη από αυγά ψαριού, είναι βασική επιλογή για το σαρακοστιανό τραπέζι. Είτε λευκή είτε ροζ, συνοδεύει άψογα τη λαγάνα και είναι πλούσια σε βιταμίνες Α και D.

Θαλασσινά και οστρακοειδή: Η καρδιά του τραπεζιού

Η νηστεία απαγορεύει το κρέας, αλλά τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Το χταπόδι, τα καλαμαράκια, οι σουπιές, τα μύδια και οι γαρίδες είναι μερικές από τις γευστικές επιλογές που συνήθως σερβίρονται.

Όσπρια και λαχανικά: Η βάση της διατροφής

Τα όσπρια, μαγειρεμένα χωρίς λάδι, και τα τουρσιά προσθέτουν γεύση και ποικιλία στο τραπέζι. Η φασολάδα, οι ελιές και τα άγρια χόρτα είναι επίσης δημοφιλείς επιλογές.

Χαλβάς: Το γλυκό κλείσιμο

Ο χαλβάς από ταχίνι, γνωστός και ως «χαλβάς του μπακάλη», είναι το παραδοσιακό γλυκό της ημέρας. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλές γεύσεις ή να δοκιμάσετε τον σπιτικό σιμιγδαλένιο χαλβά.

Συμβουλές για ισορροπία στο τραπέζι

Αν και τα φαγητά της Καθαράς Δευτέρας είναι νηστίσιμα, μπορεί να είναι αρκετά θερμιδογόνα. Προτιμήστε ψητά θαλασσινά, καταναλώστε με μέτρο τον ταραμά και τον χαλβά, και συμπεριλάβετε φρέσκα λαχανικά για καλύτερη πέψη.

Η Καθαρά Δευτέρα είναι μια μέρα χαράς και προετοιμασίας για το Πάσχα. Καλή Σαρακοστή!

