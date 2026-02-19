Κυριακή της Τυρινής 2026: Οδηγός για τη «Λευκή Νηστεία» πριν τη Μεγάλη Σαρακοστή

Η Κυριακή της Τυρινής αποτελεί τον τελευταίο σταθμό της προπαρασκευαστικής περιόδου του Τριωδίου, λειτουργώντας ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην κρεοφαγία και την αυστηρή νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Για το 2026, η εβδομάδα της Τυρινής ξεκινά τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και κορυφώνεται την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Η σημασία της Τυρινής εβδομάδας

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την Εκκλησία ως «προνήστιμος» και «προκαθάρσιος». Στόχος της είναι να προετοιμάσει σταδιακά τον οργανισμό και το πνεύμα των πιστών, αποφεύγοντας την απότομη μετάβαση από τις πλούσιες τροφές στην πλήρη αποχή που επιβάλλει η Καθαρά Δευτέρα.

Τι περιλαμβάνει το τραπέζι της «Λευκής Νηστείας»

Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, το κρέας αποκλείεται οριστικά από το διαιτολόγιο, αλλά επιτρέπονται όλες οι υπόλοιπες ζωικές τροφές. Το μοντέλο αυτό ονομάζεται «Λευκή Νηστεία» λόγω της κυριαρχίας των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Γαλακτοκομικά: Τυρί, γάλα, γιαούρτι και βούτυρο έχουν την τιμητική τους σε κάθε γεύμα.



Τυρί, γάλα, γιαούρτι και βούτυρο έχουν την τιμητική τους σε κάθε γεύμα. Αυγά: Αποτελούν βασική πηγή πρωτεΐνης για τις ημέρες αυτές.



Αποτελούν βασική πηγή πρωτεΐνης για τις ημέρες αυτές. Ψάρια και Θαλασσινά: Επιτρέπονται ελεύθερα, προσφέροντας απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.



Επιτρέπονται ελεύθερα, προσφέροντας απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Φυτικές τροφές: Ζυμαρικά, όσπρια, λαχανικά, φρούτα και ελαιόλαδο καταναλώνονται καθημερινά.



Ζυμαρικά, όσπρια, λαχανικά, φρούτα και ελαιόλαδο καταναλώνονται καθημερινά. Απαγορεύσεις: Η μοναδική τροφή που απαγορεύεται αυστηρά είναι το κρέας (κόκκινο και λευκό) και τα παράγωγά του (αλλαντικά κ.λπ.).

Η διαδρομή του Τριωδίου προς την Καθαρά Δευτέρα

Η Τυρινή εβδομάδα είναι η τρίτη και τελική φάση της σταδιακής εισαγωγής στη νηστεία:

Προφωνήσιμη εβδομάδα: Ελεύθερη κρεοφαγία όλες τις ημέρες. Κρεατινή εβδομάδα: Κατανάλωση κρέατος με εξαίρεση την Τετάρτη και την Παρασκευή. Τυρινή εβδομάδα: Πλήρης αποχή από το κρέας, αλλά κατανάλωση τυροκομικών και αυγών.

Μετά τον Εσπερινό της Κυριακής της Τυρινής (22 Φεβρουαρίου), ξεκινά επίσημα η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Από την Καθαρά Δευτέρα, η νηστεία επεκτείνεται και στα γαλακτοκομικά, τα ψάρια και τα αυγά, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεγάλης πορείας προς το Πάσχα.

