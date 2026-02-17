Εύκολο μπράουνι χωρίς μίξερ: Η ιδανική συνταγή για τέλειο ζουμερό αποτέλεσμα

Αν αναζητάτε ένα γλυκό που συνδυάζει την πλούσια σοκολατένια γεύση με την ελάχιστη προσπάθεια, αυτή η συνταγή για μπράουνι είναι η λύση. Χωρίς την ανάγκη για περίπλοκα σκεύη ή ηλεκτρικό μίξερ, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα επιδόρπιο με ζουμερή υφή που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι.
Τα υλικά που θα χρειαστείτε
Η απλότητα της συνταγής βασίζεται σε υλικά που οι περισσότεροι έχουμε ήδη στα ντουλάπια της κουζίνας μας.
- 1 φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη
- 1/2 φλιτζάνι τσαγιού λάδι (ελαφρύ φυτικό λάδι για πιο ουδέτερη γεύση)
- 2 αυγά
- 1/2 φλιτζάνι τσαγιού κακάο (κατά προτίμηση άγλυκο)
- 1 φλιτζάνι τσαγιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ
- 1 βανίλια (εκχύλισμα ή σκόνη)
Βήμα προς βήμα η εκτέλεση
Η διαδικασία παρασκευής είναι τόσο γρήγορη που μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από πέντε λεπτά πριν το ψήσιμο.
Προετοιμασία μείγματος: Σε ένα ευρύχωρο μπολ, ρίξτε όλα τα υλικά μαζί.
Ομογενοποίηση: Χρησιμοποιώντας ένα απλό σύρμα χειρός ή ακόμα και ένα μεγάλο κουτάλι, ανακατέψτε καλά το μείγμα. Συνεχίστε μέχρι τα υλικά να ενωθούν πλήρως και να έχετε μια λεία, σοκολατένια μάζα.
Στρώσιμο στο ταψί: Μεταφέρετε το μείγμα σε ένα μικρό ταψάκι, το οποίο έχετε στρώσει προηγουμένως με αντικολλητικό χαρτί (λαδόκολλα). Αυτό θα βοηθήσει στο να ξεφορμάρετε το μπράουνι χωρίς να σπάσει.
Ψήσιμο: Τοποθετήστε το ταψί σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C. Ψήστε για περίπου 25 λεπτά.
Μικρά μυστικά για σίγουρη επιτυχία
Μην το παραψήσετε: Το μυστικό ενός καλού μπράουνι είναι η υγρασία. Στα 25 λεπτά ελέγξτε με μια οδοντογλυφίδα· θα πρέπει να βγαίνει με λίγα υγρά ψίχουλα πάνω της και όχι τελείως στεγνή.
Χρόνος αναμονής: Αφήστε το γλυκό να κρυώσει καλά πριν το κόψετε σε τετράγωνα κομμάτια, ώστε να σταθεροποιηθεί η δομή του.
Αυτή η συνταγή αποδεικνύει ότι δεν χρειάζονται ακριβά εργαλεία για να πετύχουμε ένα επαγγελματικό και πεντανόστιμο αποτέλεσμα στο σπίτι.
