Εύκολο μπράουνι χωρίς μίξερ: Η ιδανική συνταγή για τέλειο ζουμερό αποτέλεσμα

Αν αναζητάτε ένα γλυκό που συνδυάζει την πλούσια σοκολατένια γεύση με την ελάχιστη προσπάθεια, αυτή η συνταγή για μπράουνι είναι η λύση. Χωρίς την ανάγκη για περίπλοκα σκεύη ή ηλεκτρικό μίξερ, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα επιδόρπιο με ζουμερή υφή που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε

Η απλότητα της συνταγής βασίζεται σε υλικά που οι περισσότεροι έχουμε ήδη στα ντουλάπια της κουζίνας μας.

1 φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη

1/2 φλιτζάνι τσαγιού λάδι (ελαφρύ φυτικό λάδι για πιο ουδέτερη γεύση)

2 αυγά

1/2 φλιτζάνι τσαγιού κακάο (κατά προτίμηση άγλυκο)

1 φλιτζάνι τσαγιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 βανίλια (εκχύλισμα ή σκόνη)



Βήμα προς βήμα η εκτέλεση

Η διαδικασία παρασκευής είναι τόσο γρήγορη που μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από πέντε λεπτά πριν το ψήσιμο.

Προετοιμασία μείγματος: Σε ένα ευρύχωρο μπολ, ρίξτε όλα τα υλικά μαζί.

Ομογενοποίηση: Χρησιμοποιώντας ένα απλό σύρμα χειρός ή ακόμα και ένα μεγάλο κουτάλι, ανακατέψτε καλά το μείγμα. Συνεχίστε μέχρι τα υλικά να ενωθούν πλήρως και να έχετε μια λεία, σοκολατένια μάζα.

Στρώσιμο στο ταψί: Μεταφέρετε το μείγμα σε ένα μικρό ταψάκι, το οποίο έχετε στρώσει προηγουμένως με αντικολλητικό χαρτί (λαδόκολλα). Αυτό θα βοηθήσει στο να ξεφορμάρετε το μπράουνι χωρίς να σπάσει.

Ψήσιμο: Τοποθετήστε το ταψί σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C. Ψήστε για περίπου 25 λεπτά.

Μικρά μυστικά για σίγουρη επιτυχία

Μην το παραψήσετε: Το μυστικό ενός καλού μπράουνι είναι η υγρασία. Στα 25 λεπτά ελέγξτε με μια οδοντογλυφίδα· θα πρέπει να βγαίνει με λίγα υγρά ψίχουλα πάνω της και όχι τελείως στεγνή.

Χρόνος αναμονής: Αφήστε το γλυκό να κρυώσει καλά πριν το κόψετε σε τετράγωνα κομμάτια, ώστε να σταθεροποιηθεί η δομή του.

Αυτή η συνταγή αποδεικνύει ότι δεν χρειάζονται ακριβά εργαλεία για να πετύχουμε ένα επαγγελματικό και πεντανόστιμο αποτέλεσμα στο σπίτι.

