Οδηγός Επιβίωσης & Ευεξίας: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υγεία, το σπίτι και την ψυχολογία σας

Η καθημερινότητα τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, αλλά η σωστή πληροφόρηση μπορεί να κάνει τη ζωή μας πιο απλή, ασφαλή και ποιοτική. Στον σημερινό οδηγό, συγκεντρώσαμε τις σημαντικότερες αλλαγές στη διατροφή και μυστικά ψυχολογίας που θα σας βοηθήσουν να αναθεωρήσετε τις συνήθειές σας.

1. Η μεγάλη ανατροπή στη Διατροφική Πυραμίδα

Ξεχάστε όσα ξέρατε για τα δημητριακά ως βάση της διατροφής. Η νέα ανεστραμμένη πυραμίδα από τις ΗΠΑ φέρνει την πρωτεΐνη στο επίκεντρο και απενοχοποιεί τα καλά λιπαρά. Ένας διατροφολόγος αναλύει γιατί η στροφή στο «πραγματικό φαγητό» και στα πλήρη γαλακτοκομικά είναι το κλειδί για τον μεταβολισμό μας.

Διαβάστε την ανάλυση της νέας πυραμίδας στο Ourlife

2. Πονοκέφαλος μετά το φαγητό; Υπάρχει εξήγηση

Αν νιώθετε συχνά έναν αμβλύ πόνο στο κεφάλι μετά το γεύμα, δεν είστε μόνοι. Από τις κρυφές τροφικές δυσανεξίες και τη στάση του σώματος στο τραπέζι, μέχρι την απότομη αυξομείωση του σακχάρου, δείτε ποιες συνήθειες πυροδοτούν τον μεταγευματικό πονοκέφαλο και πώς να τον σταματήσετε.

Δείτε πώς θα απαλλαγείτε από τον πονοκέφαλο στο Ourlife

3. Η ψυχολογία της βραδινής μοναξιάς

Γιατί κάποιοι άνθρωποι ανυπομονούν να μείνουν μόνοι τους το βράδυ; Η επιστήμη εξηγεί ότι αυτή η ανάγκη για απομόνωση δεν είναι αντικοινωνικότητα, αλλά δείγμα υψηλής αυτογνωσίας, συναισθηματικής ωριμότητας και δημιουργικότητας. Ανακαλύψτε τα 7 χαρακτηριστικά που μοιράζονται όσοι απολαμβάνουν τη σιωπή της νύχτας.

Ανακαλύψτε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας στο Ourlife

Διαβάστε ακόμα: 5 «κρυφά» κόλπα για το Smartphone που θα σου λύσουν τα χέρια – Δες το μαγικό #4